The Batman: explicación del final, ¿un nuevo villano para la secuela?

La nueva adaptación de Batman nos muestra una Ciudad Gótica oscura, pesimista y llena de corrupción, muy al estilo Noir, la corriente cinematográfica de detectives, cuyas bases están en el suspenso y que en ocasiones genera terror. Esta obra maestra de Matt Reeves junto a Robert Pattinson dejó un desenlace épico, y merece una explicación del final.

Esta cinta nos muestra a un Batman que no solo persigue, sino que también investiga, junto a su compañero policía James Gordon, las pistas que va dejando El acertijo. Además, Matt nos enseña una versión más íntima de Batman, nunca antes vista, pues se aprecia a un Bruce deprimido y solitario que busca venganza.

Matt Reeves en detrás de escenas de The Batman. Foto: Warner Bros.

A partir de aquí, la nota contiene spoilers.

El final de The Batman

Desde el inicio del largometraje se ve a un Bruce Wayne enfocado en saciar su venganza, pero mientras avanza el filme se percata que sus acciones influyen negativamente en los habitantes de Ciudad Gótica. Incluso, el mismo villano El Acertijo le confiesa que todo este tiempo estuvo trabajando en conjunto con él para poder vengarse de la clase rica y corrupta de la ciudad. La idea se remata cuando uno de los seguidores de The Riddler es desenmascarado, auto llamándose “la venganza”.

La escena posterior a ese hecho nos muestra que, tras la inundación causada por el atentado de El Acertijo, Batman arriesga su vida cortando un cable eléctrico para que no caiga en el área inundada, lo que ocasionaría la muerte de varias personas. Seguidamente, decide ayudar a quienes se encuentran atrapados debajo de los escombros, sin embargo, la desconfianza hacia él aún perdura, siendo el hijo del asesinado alcalde Mitchell el que no duda y le extiende la mano como símbolo de confianza. En ese momento, el resto de ciudadanos, incluidos la nueva alcaldesa, cambian la perspectiva que tenían hacia el Caballero de la noche.

Catwoman

En una de las escenas finales vemos como Selina Kyle decide abandonar Gótica, pero antes le pide a Batman que la acompañe a la ciudad de Bludhaven, la cual es relevante por los cómics, ya que ahí se encuentra Nightwing; sin embargo, esto no confirmaría una futura aparición del personaje. Lo que sí estaría claro es que veremos más de Zoë Kravitz en la secuela.

Batman y Catwoman en The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

El Pingüino

Luego de la muerte de Carmine Falcone a manos de El Acertijo, la película hace referencia a que el Pingüino tendría la oportunidad de convertirse en la próxima persona más poderosa de Ciudad Gótica, esto ante la ausencia de un líder de la mafia. Recordemos que el villano tendrá una serie spin-off en HBO Max, donde posiblemente se pueda apreciar cómo será su ascenso.

Colin Farrell como el Pingüino. Foto: Twitter/@thebatcentral

¿Un nuevo villano?

Mientras se ve a Riddler lamentarse por su plan fallido, se escucha una voz al lado de su celda, la cual le dice un acertijo, un chiste sobre un payaso y comienza a reírse de manera incontenible. La particular risa y la palabra “payaso” serían señales de que estaríamos ante la presencia del Joker. Según reportes como el del medio IMDb, donde el actor Barry Keogham figura dentro del elenco de The Batman como el “prisionero de Arkham no visto”, él sería la nueva versión del conocido villano Joker.

Fan art muestra al actor Barry Keoghan como el Joker. Foto: captura Twitter

¿Cuántas secuelas tendrá The Batman?

Aún no hay una confirmación oficial de una futura secuela de The Batman; sin embargo, las escenas mostradas al final de la cinta indicarían que sí. Además, en una entrevista con el medio Empire, Robert Pattinson dijo que le gustaría seguir indagando en la psicología del héroe en “dos películas más”. Por otro lado, el productor Dylan Clark indicó, en una conversación con Comicbook.com, que la secuela de The Batman llegará en “menos de cinco años”.