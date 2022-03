The Batman: ¿en qué cómics se inspira la película de Matt Reeves y Robert Pattinson?

Si bien The Batman es una historia de origen, no veremos elementos de los inicios de Bruce Wayne y su entrenamiento para ser el hombre murciélago, como ocurrió en la primera cinta de Nolan, que se inspiró en el cómic Batman Year One de Frank Miller. Ha sido el propio director quien, durante algunas entrevistas y declaraciones, reveló los comics de DC en los que se ha inspirado para su película. Algunas de estas historietas son las siguientes:

Batman: el largo Halloween

Esta historia en comics conta de 13 números y fue publicada entre los años 1996 y 1997. Escrita por el guionista Jeph Loeb, que también ha trabajado para Marvel. La historia nos presenta a un joven Batman quien se tiene que enfrentar a un asesino que mata a sus víctimas en diversas festividades señaladas del calendario (Navidad, Pascua o Halloween).

En esta serie el justiciero de Ciudad Gótica tiene que usar a cabalidad sus dotes como detective, algo que también sucede en la película de Matt Reeves. El largo Halloween tuvo una adaptación como película animada el 2021, dividida en dos partes. Fue dirigida por el realizador y animador Chris Palmer.

Batman: año uno

Frank Miller es uno de los guionistas más respetados del mundo del cómic y fue el responsable en 1987 de una de las miniseries más importantes protagonizadas por El caballero oscuro para DC Comics: Batman: año uno. La historia está protagonizada por el joven enmascarado Bruce Wayne, que comienza a impartir justicia en las calles de Gotham; y por un James Gordon, que da sus primeros pasos en la comisaría de la ciudad.

Batman: año uno tiene elementos clave en la historia del héroe (tomados desde otra arista por Reeves), como su amistad con el futuro comisario James Gordon, la elección del murciélago como elemento para causar el temor, la primera aparición de Selina Kyle (Catwoman) como prostituta dominatrix y su alianza con el fiscal del distrito Harvey Dent. Esta saga ya ha sido llevada por Warner al cine en una cinta de animación dirigida por Sam Liu y Lauren Montgomery en el 2011.

Batman: ego

Matt Reeves quería meterse en la forma de pensar del personaje y ahondar en su psicología, y una de las buenas formas de hacerlo fue gracias a Batman: ego. En este cómic se puede ver que mientras Batman está haciendo cosas por las razones que él cree que son correctas, hay también muchas otras que están motivadas por partes de él que ni siquiera conoce todavía, señala el propio Reeves quien reconoce que una de las inspiraciones para el guion de The Batman fue esta obra del escritor y dibujante Darwyn Cooke.

Batman ego es una obra del escritor y dibujante Darwyn Cooke. Foto: DC Comics.

Batman: victoria oscura

Tras los sucesos relatados en El largo Halloween, el guionista Jeph Loeb y el dibujante Tim Sale retomaron la historia de Batman. El argumento de esta nueva historia vuelve a presentarnos a un joven Bruce Wayne en sus primeros tiempos en Gotham, y nos narra cómo tras la muerte de Carmine Falcone, el jefe mafioso más importante de la ciudad deja el negocio en manos de sus tres hijos.

En paralelo empiezan a suceder una serie de asesinatos entre los miembros de la Policía a manos de un criminal que se hace llamar ‘El ahorcado’, y que sigue un patrón similar a El Asesino del Calendario. El Caballero Oscuro tendrá que formar equipo con James Gordon y necesitará por primera vez la ayuda de un joven ayudante: Dick Grayson, el chico maravilla conocido como Robin.