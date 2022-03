The Batman: el thriller detectivesco que Gotham merecía en pantalla grande

Compleja, oscura y realista. Así es The Batman, la película que explora nuevos horizontes para el Hombre Murciélago en pantalla grande. Burton, Nolan y Snyder aprovecharon una faceta diferente suya en las adaptaciones previas y les pusieron su sello personal. Se creía que todo estaba dicho, pero el director Matt Reeves sorprende con un producto novedoso y el protagonista Robert Pattinson calla a sus detractores.

A diferencia de sus predecesoras, la cinta se enmarca en las bazas del cine negro. Es un thriller detectivesco imperdible para los fans del género e inesperado para quienes acostumbran a ver a Batman luchando contra Parademonios. Como era de esperarse, Reeves pone los pies del vigilante sobre la Tierra y cuenta una historia con la que todos somos capaces de empatizar.

El argumento nos remonta a los primeros años de Bruce Wayne como el Hombre Murciélago. Un espacio para que crezca como personaje mientras batalla contra el crimen y corrupción de ciudad Gotham. En ese panorama, debe lidiar con Riddler, su ola de asesinatos y secretos que se remontan incluso a su familia. Además, redescubrimos otros grandes personajes como Gatubela, Pingüino, Falcone y Alfred Pennyworth.

Se trata de un sombrío juego del gato y el ratón que nos remonta a clásicos como Prisioners, Seven y, en menor medida, Zodiac. Por supuesto, las cuotas de terror, crudeza y violencia no podían faltar porque es la cacería de un asesino serial con ambiciones tan grandes como su intelecto. Todo pese a que la película cuenta con una clasificación PG-13 que no limita el resultado ni se siente.

The Batman llegó a los cines de Perú el 3 de marzo. Foto: composición / Warner Bros

Este es el Batman que los lectores de cómics estaban esperando. Es imposible no ver retazos de Long Halloween, Dark Victory, Año uno y El hombre que ríe. No adapta las historias en sí mismas, sino que comprende su esencia y extrapola sus propiedades en una historia original nunca antes vista en una película live action del Hombre Murciélago.

Nada es blanco y negro, sino una ola de grises que cubre todas las capas de Gotham. Nadie está a salvo de una moral tornadiza y nos emociona saber que este es el nuevo inicio del cruzado enmascarado. Lleno de dualidad, inteligencia, fragilidad humana y solo posible al existir fuera del Universo Extendido de DC.