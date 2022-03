Finalmente, The Batman llegó a los cines, luego de una larga espera. Como se sabe, esta entrega le dará un giro a la personalidad del Hombre Murciélago, ya que será mucho más oscura que sus otras versiones lanzadas en el cine. Por esta razón, los fans están con altas expectativas para ver lo que pasará en la cinta dirigida por Matt Reeves.

Ahora, debido a la coyuntura por el estreno de The Batman, su protagonista, Robert Pattinson, declaró en una entrevista con el medio Vanity Fair quién podría ser el potencial villano si se confirma una secuela del filme.

“Definitivamente estaba pensando que Court of owls probablemente estará en la secuela. Definitivamente parece que, quiero decir, literalmente solo estoy adivinando, solo sigo diciéndolo”, mencionó.

Según indican los cómics, Court of owls o también conocida como La corte de los búhos, es una especie de organización secreta que se estableció en Gotham desde hace muchos años.

Asimismo, los integrantes de esta agrupación se caracterizan por usar máscaras blancas en forma de búhos y tienen como fin atrapar personas para entrenarlos como poderosos asesinos.

La corte de los búhos, según los cómics de DC. Foto: DC Comics

Pese a que Warner Bros todavía no ha confirmado una secuela de The Batman ni tampoco qué enemigos enfrentará el ‘Caballero de la Noche’, una entrevista en febrero ampliaría esa posibilidad tras un comentario de Pattinson con Den of Geek.

“Me encantaría hacer algo como Court of owls. Hay algunos elementos en The Batman que son un poco de terror y creo que realmente se siente como algo nuevo para Batman”, expresó el actor.

Por el momento, solo queda esperar qué novedades lanzará Warner Bros sobre la nueva película del superhéroe y con qué villanos tendrá que lidiar para restablecer la paz de ciudad Gótica.

Tráiler de The Batman