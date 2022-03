Stephanie Cayo y Maxi Iglesias: hasta que nos volvamos a encontrar

Stephanie Cayo y el español Maxi Iglesias protagonizan Hasta que nos volvamos a encontrar, la primera película peruana realizada por Netflix. La cinta romántica dirigida y escrita por Bruno Ascenzo llegará al streaming este 18 de marzo. La actriz se encuentra en España grabando la serie ‘Los pacientes del doctor García’, mientras que el actor espera por una tercera temporada de ‘Valeria’ y anhela una continuación de ‘Toy Boy’. Desde Madrid, ambos conversaron virtualmente con la prensa peruana.

“Bruno me presentó un guion en el 2017, pero, claro, esto luego trascendió, cambió muchísimo y mejoró. Ojo, aunque tuve que hacer audición para esta película. La hizo pensando en mí, pero luego cuando las películas crecen, ya es un bebé más grande, existen otras personas, en este caso Netflix (ríe), que tienen que aprobar un montón de cosas y me hicieron pasar por una audición. Así que no crean que me eligieron a dedo, no fue así”, recordó la actriz, al lado de Maxi Iglesias, su pareja en la vida real.

El actor de ‘Velvet’ y ‘La cocinera de Castamar’ recordó que una amiga que se encontraba en Perú con su novio le sugirió conocer nuestro país, y por cosas del destino a los días le llegó el guion de Bruno Ascenzo. “Estaba en Argentina grabando (la serie ‘Separadas’). Mi amiga me dijo: ‘Sé que te apasiona viajar y tienes que venir aquí’. Le dije: ‘Siento que debo ir, pero me encantaría una película’. Y pues esa semana me llegó la propuesta con el guion y el casting. Dije: ‘Esta película la tengo que hacer. Yo tengo que estar ahí’”.

Cayo interviene e insiste en que ambos pasaron casting. “Al principio tampoco era para mí el personaje. Se lo habían dado a otra actriz peruana, luego pusieron a otro actor español y después lo volvieron a poner y me hicieron pasar audición”.

La cinta sigue a Salvador Campodónico (Iglesias), un exitoso empresario español, cuya familia es dueña de la corporación hotelera más grande de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional elige a una maravilla mundial: Cusco. Allí conoce a Ariana (Cayo). El filme también tuvo escenas en Puno y Paracas.

“Para mí ha sido un regalazo, me da hasta vergüenza decir que he cobrado por hacerlo (ríe). He debido pagar yo por tener la oportunidad de conocer esos sitios y la gente con la que trabajé, pero siempre para mí es un regalo cualquier proyecto. Así vaya mal o de repente las cosas se puedan torcer, aprendo. Ha sido un regalo que no se olvida y pone el listón muy alto. También estoy agradecido porque digo: OK, después de este proyecto, lo siguiente no puede ser menor”.

¿Qué es lo que hace que acepten una oferta de trabajo?

M: En el momento en que la historia llegó a mis manos, me recordó de cierta manera el tono que había en ‘Valeria’ (serie de Netflix), que es medio romántica. Y dije: Necesito, siento que quiero hacer una historia romántica. No pude tener más suerte, ese fue mi caso.

S: Yo también tenía muchas ganas de hacer otra cosa romántica. Yo busco que tenga un significado, algo profundo, que conecte conmigo a otro nivel, y que sea una transformación, un viaje para mí como actriz, importante, porque creo que de eso va todo el arte, que te transforma, te modifica. Eso se siente en las primeras páginas, y me atrevo a decir con toda confianza que eso se siente en toda la película.

Stephanie, has dicho que Ariana te ha permitido mirar más adentro que fuera de ti.

-Sí y por eso precisamente, porque con tantos estímulos con los que vivimos hoy en día, que vamos muy deprisa a causa de la pandemia y otras cosas que han pasado en mi vida, te ayudan a parar un poco y decir: A ver, espérate, qué es lo que yo necesito para mí, qué me hace sentir plena totalmente e ir por ello, como dicen acá en España.

En tu caso, Maxi, ¿qué te ha permitido Salvador explorar como actor?

Salvador me ha permitido muchas cosas. Ahondar en ese periodo de tiempo, en esa transformación, en plantearme a mí mismo. Me ayudó a decidir bien. Estoy en Perú, que es donde quería estar, en la película que quería estar, estoy pleno. Esa fue mi conclusión gracias a ver cómo Salvador se confrontaba, sin él saberlo. ❖