Matt Reeves, director de The Batman, no pudo asistir a la premiere mundial de la cinta en Nueva York el pasado martes 1 de marzo debido a que dio positivo por COVID-19. Pese a que Robert Pattinson, Zoë Kravitz y demás miembros del cast estuvieron presentes, el cineasta no pudo pisar la alfombra roja, por lo que envió un emotivo mensaje.

Luego de haber sufrido varios retrasos debido a la pandemia, la nueva cinta de Warner Bros. y DC Comics ya se está estrenando en cines de todo el mundo.

Sin embargo, el director Matt Reeves, quien estuvo desarrollando la película por cinco años, no pudo asistir a la premiere mundial al ser diagnosticado con COVID-19.

Matt Reeves, el director de The Batman, ha sido apoyado por Warner Bros y DC desde que inició el proyecto. Foto: composición/Variety/Warner Bros. Pictures/DC Comics

Después de que todo el cast de The Batman fuera presentado en el escenario, Reeves se hizo presente por medio de una videollamada en vivo en la que explicaba su ausencia.

‎”Estábamos llevando la película y haciendo la gira de prensa. A pesar de estar doblemente vacunado y reforzado, contraje COVID”, dijo Reeves.

Sin embargo, pese a lo complicada que podría haber sido su situación de salud, el cineasta se mostró completamente estable.

“La buena noticia es que estoy sano, estoy bien. Pero no estoy con ustedes. Es una gran angustia, porque esta película significa mucho para mí”, señaló Reeves.

Matt Reeves, director de The Batman, en el set de grabación. Foto: Warner Bros

”Fue un viaje de cinco años y estoy muy emocionado de que lo compartamos con ustedes esta noche”, agregó.

PUEDES VER: Warner Bros cancela estreno de sus películas en Rusia incluyendo The Batman

Más adelante, Matt agradeció el trabajo de todo el equipo de producción y, un poco más animado, bromeó al respecto.

Matt Reeves ha hecho diversos tipos de películas antes de The Batman. Foto: The Hollywood Reporter.

“Me gustaría agradecer a todos y a cada uno de ustedes, nombre por nombre, aunque me informaron que esta película que hicimos es bastante larga”, sostuvo entre risas en la sala.

The Batman: fecha de estreno

The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, llegará a cines en Perú este jueves 3 de marzo.

La cinta dirigida por Matt Reeves ya ha tenido proyecciones de prensa en Londres y París, y ya ha obtenido sus primeras críticas.