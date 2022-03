Hace algún tiempo atrás, se reveló la fecha de estreno para Rápidos y furiosos 10. Luego de ello, a inicios de febrero de este año, Vin Diesel dio a conocer que el rodaje de la tan esperada película de acción estaba a poco de iniciar. Ahora, tras haberse confirmado su presencia en el film, todo va cobrando forma y ya tenemos al villano de la historia: Jason Momoa. Así lo manifestó el famoso Aquaman del DCEU.

Jason Momoa será un imponente villano en Rápidos y Furiosos 10 y se unirá a Vin Diesel y demás miembros del cast. Foto: composición/difusión/Universal Studios

En entrevista con ET Online, la estrella de Hollywood reafirmaba el apoyo que le da a Zoe Kravitz por el estreno de The Batman (en donde interpreta a Catwoman). Fue en ese contexto en el que comentó acerca del estatus de su personaje en F10.

“Es divertido, me toca hacer de chico malo, cosa que hace tiempo que no hago . Ahora, tengo que ser el chico malo. Un chico malo muy extravagante. Un poco de estilo”, expresó Momoa.

Como se recuerda, el actor tuvo un rol antagónico en Once upon a time in Venice de 2017, cinta en la que compartió escenas con Bruce Willis; sin embargo, no fue recibida por la crítica ni por el público. Por ello, se espera que su regreso ‘al lado oscuro’ con Rápidos y furiosos 10 pueda redimirlo en este tipo de roles.

¿Quiénes regresarán?

Por lo pronto, el reparto que estará en el largometraje incluye a Diesel, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Michelle Rodríguez y Charlize Theron.

Por su parte, Dwayne Johnson ha dejado en claro que no reingresará a la franquicia. Además, la participación de John Cena como el hermano de Dominic Toretto habría terminado con Rápidos y furiosos 9.

En cuanto a la historia, un punto positivo para los fans de la novena entrega, es que el cineasta Justin Lin volverá a dirigir este tramo final de Fast and furious.