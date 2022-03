¿Scarlet Witch tendrá película? Elizabeth Olsen habría extendido su contrato con Marvel

La fase 4 del UCM inició exitosamente con WandaVision, una serie limitada de Disney Plus enfocada en Wanda Maximoff. Ahora, gracias a lo visto en el tráiler oficial de Doctor Strange 2, es posible que Marvel Studios quiera dotar al personaje interpretado por Elizabeth Olsen de más oportunidades en pantalla. En ese sentido, un reciente reporte de Giant Freaking Robot indica que la mencionada actriz habría extendido su contrato hasta 2029.

Por lo pronto, la información se mantiene en el terreno de los rumores; no obstante, de concretarse, podría ser un movimiento bastante emocionante para los fans. De hecho, sería una apuesta lógica, pues, a pesar de haber protagonizado su propio spin-off, los episodios no exploraron del todo el lado oscuro del personaje.

Elizabeth Olsen es principalmente reconocida por interpretar a Scarlet Witch en el UCM. Foto: Difusión

Su faceta como Bruja Escarlata llegará con In the multiverse of madness; aún así, haría sentido volver a ver a Wanda, esta vez convertida en la versión completa de Scarlet Witch, debido al control místico que tendría sobre ella el Darkhold.

Además, ya se ha confirmado la puesta en marcha de Agatha: house of Harkness, programa centrado en la villana de WandaVision, pero en el que Olsen podría tener apariciones importantes para el hilo conductor de la historia.

Por otro lado, Bruja Escarlata es considerada como uno de los seres más poderosos en Marvel y de los más queridos, tanto en los cómics como en el UCM. De ese modo, y con el multiverso, como eje de los últimos proyectos de La casa de las ideas, es probable que la hechicera se convierta en más que una figura de ayuda.

Wanda Maximoff regresará para Doctor Strange 2. Foto: Difusión

Con ello en mente, sobre todo teniendo en cuenta que en las historietas es una mutante, Scarlet Witch podría abrazar sus orígenes de los cómics para unir su narrativa con el inminente reboot de los X-Men.

Por lo pronto, no se tiene claro cuál será el futuro del UCM respecto a las adaptaciones que planea llevar a la gran pantalla. No obstante, emocionantes producciones ya están en desarrollo y Doctor Strange 2 ya se ha posicionado como el punto de partida para las nuevas versiones de entrañables franquicias, como el Doctor Xavier de Patrick Stewart.