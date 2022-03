HBO Max Latinoamérica: ¿qué estrenos traerá la plataforma de streaming en marzo?

En marzo del 2022, HBO Max regalará a sus suscriptores una lista casi interminable de nuevos estrenos. Entre las categorías de las producciones que ofrece destacan series, películas clásicas y actuales, producciones originales, documentales, animes, dibujos animadas, e inclusive novelas

Si eres de las personas que espera el momento ideal para desconectarse de la rutina y engancharse a sus producciones audiovisuales favoritas, conoce aquí los títulos más resaltantes que la plataforma de streaming ofrecerá este mes a sus usuarios.

En marzo, HBO Max Latinoamérica habilitará en su plataforma las siguientes producciones audiovisuales:

This is going to hurt (primera temporada)

The goes wrong show (segunda temporada)

Frederick Douglas: In five speeches

This is the end

Once upon a Time in Mexico

Ghost in the shell arise: Border 1 - Ghost pain

Ghost in the shell arise: Border 2 - Ghost whisper

Ghost in the shell arise: Border 3 - Ghost tears

Ghost in the shell arise: Border 4 - Ghost stands alone

Ghost in the shell: The new movie

One piece gold

One piece stampede