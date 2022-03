Aquaman 2: Amber Heard teme que juicio contra Johnny Depp perjudique el film

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dando de qué hablar en cara a su último juicio por las acusaciones de agresión durante su fallido matrimonio. Lo que ambos no esperaban era la negativa repercusión que tendría en su carrera profesional.

Mientras el actor perdió participación en la trilogía Animales fantásticos 6 más proyectos, su expareja ha estado lidiando contra un boicot a la segunda entrega de Aquaman y una ola de críticas directas a su persona por parte de varios fanáticos.

Ante la situación, el equipo legal de Heard pidió que Depp y sus abogados no mencionen dicha película titulada Aquaman and the lost kingdom. El objetivo es evitar que ejecutivos de Warner Bros sientan que la producción está en peligro y recurran a su reemplazo.

Por el momento, Johnny Depp no ha respondido a la solicitud, pero será cuestión de tiempo para conocer un veredicto. Toda información que salga antes deberá ser tomada como especulación solamente.

Warner jamás pensó en despedir a Amber Heard tras polémica con Depp. Foto: composición/Warner Bros

Cabe recordar que hubo rumores sobre la sustitución de Amber Heard durante la preproducción de Aquaman 2 y los fans apoyaron la idea con una gigante recolección de firmas en redes sociales. No obstante, nunca se llevó a cabo causando la frustración de varios fans.