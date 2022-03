The Batman: Zoë Kravitz confirma que su Catwoman es bisexual

The Batman llega a los cines este miércoles 2 de marzo. La película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson nos muestra a una nueva Selina Kyle, alias Catwoman, interpretada por Zoë Kravitz, quien recientemente ha declarado a Pedestrian.tv que su versión del personaje es bisexual.

Durante la entrevista, la cual tuvo lugar tras la premiere del filme, el entrevistador interrogó a Kravitz sobre la ladrona felina de Ciudad Gótica, y en concreto sobre su relación con Anika, su compañera de departamento en el filme. “Así fue como lo interpreté yo, que tenían algún tipo de relación romántica ”, contestó la actriz.

Catwoman en nuevo póster 'Unmask the truth'. Foto: Twitter/@TheBatman

Director confirma que Catwoman es bisexual

El director Matt Reeves confirmó que existe una “relación íntima” entre Selina y Anika. “Hablé con Zoë al principio de todo y me dijo algo que me gustó mucho: ‘[A Catwoman] le gusta la gente perdida porque ella lo fue, y quiere cuidar de ellos porque no quiere verse así otra vez: Anika es como una gata callejera, y por eso la ama”.

Matt Reeves ha hecho diversos tipos de películas antes de The Batman. Foto: The Hollywood Reporter.

Reeves agregó: “No creo que pretendiéramos ir en esa dirección, pero puedes interpretarlo así, está claro. Ella tiene una intimidad con ese personaje, un cariño tremendo y profundo, más que algo sexual, pero teníamos la intención de que fuese algo muy íntimo”.

Como saben los fanáticos de los cómics de DC, Catwoman se muestra bisexual en las viñetas, sin embargo, cabe preguntarse si el personaje mostrará algún indicio de esto en el filme. Por otro lado, en el tráiler se puede ver la gran química que existe entre Batman y Selina Kyle, por lo que solo quedaría esperar a ver el cinta para ver si se rompe el tabú acerca de los personajes LGTB dentro de las grandes producciones.