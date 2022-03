The Batman: Paul Dano se arrepiente de utilizar el traje del Acertijo en la cinta de Matt Reeves

Paul Dano es, sin duda, uno de los mejores actores de su generación y lo hemos comprobado en varias ocasiones en cintas como There Will Be Blood, Prisioneros, Little Miss Sunshine, entre otras, y The Batman solamente confirma aun más esa premisa. La invitación para participar en la película de Matt Reeves fue una sorpresa increíble para el propio Dano, pero el actor se arrepiente de un detalle en su retrato del villano de Gotham.

¿De qué se arrepiente Paul Dano en su interpretación de El acertijo?

La principal característica de esta extrema versión de Riddler (Enigma o Acertijo) fue idea del actor de 37 años: envolver su cuerpo en cinta de aislar y papel film (plástico), una “decisión notablemente lamentable”, según declaró al medio Screen Rant. Atrás quedó la imagen burlesca del Acertijo, que conocimos gracias en la piel de Jim Carrey en Batman Forever de Joel Schumacher, para darle cabida a una versión más violenta y extremista, emulando al Asesino del Zodiaco, según el propio Matt Reeves.

El director Reeves y Dano tenían una encrucijada en cuanto al vestuario del villano , con miras a una posible trilogía con Robert Pattinson. “Trabajé la idea de que podía envolver mi cuerpo en papel film para cubrir toda evidencia de ADN...”, explicó. Pero más que ese detalle físico el actor confesó no poder dormir luego de habitar la mente del terrorista de The Batman.

¿Qué dijo Paul Dano sobre su personaje?

El actor comentó para Screen Rant : “Lo imaginé como alguien que probablemente no tenía los recursos para ser un vigilante muy sofisticado. Pero es meticulo y brillante, sabes que está en control. No pude rasurarme todo el cabello de mi cuerpo porque creo que parte de su trabajo es poder caminar también como una persona normal. Así como Batman tiene a Bruce Wayne, Acertijo tiene a Edward Nashton ”, precisó.

Paul Dano confesó no poder dormir luego de habitar la mente del terrorista de The Batman. Foto: Warner Bros.

¿Cuándo se estrena The Batman en Perú?

Si bien The Batman llegará a los cines el 4 de marzo en Estados Unidos, su arribo a otras regiones se dará un poco antes. Por ejemplo, la esperada película del Hombre Murciélago tendrá su estreno en las salas peruanas desde el jueves 3 de marzo .

¿Cuánto va a durar The Batman?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, The Batman tiene una duración de 2 horas con 55 . Sin embargo, este tiempo incluye unos ocho minutos de créditos, según confirmaron fuentes de Warner Bros. a dicho medio.

