The Batman: las versiones del Hombre Murciélago en el cine y la TV antes de Robert Pattinson

Batman nació en 1939 en el ejemplar n° 27 de Detective Comics (DC) y fue creado de Bob Kane y Bill Finger; desde entonces ha pasado por múltiples ‘mutaciones’ a lo largo del tiempo. Del detective oscuro influenciado por las novelas y el cine negro a las aventuras humorísticas; Batman sabe reinventarse y con las transformaciones del personaje también han ido cambiando sus armas, trajes y el batimóvil.

Cada soporte en la que se ha contado una historia de Batman tiene su propia característica, y el cine y la televisión nos han presentado sus propias encarnaciones del Hombre Murciélago, aquel superhéroe de carne y hueso con ningún superpoder sobrenatural que lucha contra la delincuencia y las injusticias de la humanidad.

A continuación, les presentamos un resumen de las versiones (seguramente me faltará alguna) que se han hecho del Caballero de la Noche a propósito del estreno de The Batman de Matt Reeves, la más reciente adaptación cinematográfica del héroe, esta vez interpretada por Robert Pattinson.

Cine

Live action

1. Adam West – Batman, la película (1966)

Fue tal éxito de la serie Batman protagonizada por el actor Adam West que su salto a la gran pantalla fue inevitable. Siguiendo la lógica y razón burlesca del show de TV, esta cinta es emblemática por los villanos y por la inmortal escena en la que Batman no sabe cómo deshacerse de una bomba a punto de estallar porque se va encontrando sucesivamente con bandas de música, señoras con carros de bebé, grupos de monjas y hasta con unos adorables patitos. De antología.

2. Michael Keaton - Batman (1989) y Batman vuelve (1992)

En las dos cintas sobre Batman de Tim Burton con Michael Keaton fue la resurrección del personaje para las pantallas de cine después de 20 años y se ha convertido con el tiempo en toda una influencia no solo para los hombres murciélagos posteriores, sino para toda la cultura pop. Ambas se encuentran en HBO Max, mientras que Batman vuelve la puedes encontrar también en Movistar Play.

3. Val Kilmer – Batman eternamente (1995)

Val Kilmer es un buen actor, pero no tiene el físico de Bruce Wayne como Michael Keaton o George Clooney en la primera tetralogía de Warner sobre Batman, pero sabe dotar al personaje de una carga de profundidad . Una película entretenida y equilibrada, producida por Tim Burton y dirigida por Joel Schumacher, en la que los villanos brillan más. Disponible en Movistar Play y HBO Max.

4. George Clooney – Batman y Robin (1997)

Cuarta película de la fase inicial del personaje a manos de Warner y segunda dirigida por Joel Schumacher, que no gustó a los fans del superhéroe que (pese a que no habían redes sociales) hicieron tal escándalo que se anuló el futuro de la franquicia hasta el renacer del personaje con Nolan.

5. Christian Bale - Batman Begins (2005) / The Dark Knight (2008) / The Dark Knight Rises (2012)

Batman resurgió de las cenizas de la mano del dúo dinámico Christopher Nolan y Christian Bale, que convirtieron a esta trilogía en un canon en cuanto a las adaptaciones del Caballero de la Noche en el cine. Las encuentras en Movistar Play y HBO Max.

6. Ben Affleck - Batman vs. Superman: el Origen de la justicia (2016) / Escuadrón Suicida (2017) / Liga de la Justicia (2017) / Zack Snyder’s Justice League (2021)

La elección de Ben Affleck como Batman sorprendió en un principio, y el público estuvo dividido, pero la simpatía del actor hizo que su presencia hasta se extrañara. Además, su versión es el que más trajes distintos usó a lo largo de los largometrajes en las que apareció. Las puedes mirar en HBO Max y en Movistar Play puedes ver también Batman vs. Superman: el origen de la justicia.

7. Robert Pattinson – The Batman (2022)

La más reciente de las versiones de Batman nos la presenta Matt Reeves, que hace de Pattinson el Batman de los orígenes, oscuro y detective como los cómics iniciales. Se tienen grandes expectativas del desempeño del actor como el superhéroe de DC y del director por regalarnos una nueva gran trilogía.

Animadas

1. Batman de Lego (2014 – 2017 – 2019)

2014: una versión de Batman lego aparece en The lego movie, con la voz de Will Arnett.

2017: The Lego Batman movie, con la voz de Arnett. Esta cinta tiene lugar en un universo en el que se han producido todas las películas de acción en vivo anteriores a este año, así como algunas series animadas.

2019: Arnett repitió su papel de Batman lego en The lego movie 2: the second part.

2. Batman Ninja (2018)

Cinta anime en la que Batman, Joker y todos los héroes y villanos de ciudad Gótica viajan al pasado, al Japón feudal. Esta aventura combina animación tradicional con lo último en técnicas digitales. Participan en la producción el renombrado mangaka Takashi Okazaki, ilustrador y escritor del popular anime Afro Samurai. Disponible en Movistar Play.

3. Batman: alma de dragón (2021)

Esta obra animada es una curiosa adaptación del origen del Batman . Un joven Bruce Wayne comienza su entrenamiento junto a un equipo de artistas marciales en plena década de los setentas. Años más tarde, deberá reunirse con sus excompañeros para vencer una amenaza mística más peligrosa que el crimen organizado. Se puede encontrar en Movistar Play y Hbo Max.

TV

Series

1. Batman (1943)

Es protagonizada por el actor Lewis Wilson. Esta es la primera serie que se hizo sobre el héroe; a pesar del éxito que obtuvo, Columbia Pictures no siguió apostando por él y solo lo interpretó en 15 capítulos de una primera temporada.

2. Batman y Robin (1949)

Secuela de la serie de 1943 que contó con un nuevo actor: Robert Lowery, que también lo interpretó en 15 capítulos. Lowery se convirtió con el tiempo en una gran estrella de cine, más allá de Batman.

3. Batman (1966 -1968)

Serie que lanzó a la fama mundial al personaje de DC y a su intérprete Adam West; y aunque la representación del héroe no es para nada oscura (más bien infantil y humorística, pero conservando su aires de detective) la serie de ABC supo llegar a la población de diferentes partes del mundo.

4. Gotham (2014 – 2019)

Ambientada una década antes de la aparición de Batman en Ciudad Gótica, muestra el origen de los villanos como el Pingüino, el Acertijo, el Guasón, entre otros, así como el entrenamiento de Bruce Wayne (David Mazouz). Se puede ver por Netflix.

5. Pennyworth (2019 – 2021)

Esta serie funciona como precuela de Gotham porque sigue las aventuras de Alfred Pennyworth, exagente del Regimiento Aéreo Especial del Reino Unido (SAS), que cruza caminos con Thomas Wayne y Martha Kane, agentes secretos de Estados Unidos que se convertirán en los padres de Batman. Aquí conocemos las experiencias en combate del que será el fiel mayordomo de Batman que lo ayudará en su lucha contra el crimen. La puedes encontrar en Starz Play.

Animaciones

Existen muchas series animadas sobre el Hombre Murciélago, las principales son:

1. Batman: la serie animada (1992-1995)

Esta serie animada se permite una ligereza visual, pero se toma a sí misma muy en serio; su principal influencia visual son las películas de Tim Burton. El trabajo de doblaje es de lo mejor; en la versión original, Kevin Conroy es un Batman perfecto, seco y a veces caricaturesco y Mark Hammill como el Joker es sencillamente fantástico. La puedes disfrutar por HBO Max.

2. Batman del futuro (1999 – 2001)

Ambientada 20 años después de la serie animada original, sigue al adolescente Terry McGinnis, que se convertirá en el nuevo protector de la ciudad, gracias a la tutela de Bruce Wayne, quien dejó la lucha contra el crimen por problemas de salud. También se puede ver por HBO Max.

3. Liga de la Justicia (2001 – 2004)

Serie animada en la que Batman no es el protagonista, sino varios héroes del universo de DC. Está en HBO Max.

4. Liga de la Justicia ilimitada (2004-2006)

Continuación de la serie anterior donde la seriedad de Batman es el complemento perfecto para las aventuras de los otros superhéroes. También puedes verla por HBO Max.

5. El intrépido Batman (2008-2011)

El intrépido Batman (The Brave and the Bold en su versión original) es otra gran serie de animación del héroe. Aquí la producción opta por la diversión, chistes y un reparto de personajes secundarios de primera; Batman siempre va acompañado de otro personaje DC. Encuéntrala en HBO Max.