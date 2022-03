The Batman de Matt Reeves está a nada de estrenar mundialmente, pero algunos afortunados ya han podido ver la película en la avant premiere, tal como Jason Momoa y Channing Tatum, dos personas especiales en la vida de Zoë Kravitz, Selina Kyle alias Catwoman en la nueva versión del Hombre Murciélago.

Jason Momoa y Channing Tatum camino a la avant premiere de The Batman. Foto: Instagram/@prideofgypsies

Este lunes 28 de febrero, el intérprete de Aquaman de DC Comics, Jason Momoa, no dudo en felicitar, por medio de su Instagram, a Zoë Kravitz por su actuación en The Batman. Recordemos ella que es la hija de su ex Lisa Bonet, aunque esto ya sería pasado, pues según fuentes cercanas, la pareja habría regresado.

“CHEEEEHUUUUUUUU. MUY EMOCIONADO @channingtatum y yo vamos de camino a ver nuestra ZOZO. Finalmente estreno de @thebatman. Estoy más que orgulloso de ti @zoeisabellakravitz, todo mi aloha a @adamweitsman y @daveophilly por hacer que esto suceda en el último minuto. Mahalo @wbpictures por la invitación. Estamos muy agradecidos. ALOHA J y C”, escribió Momoa junto a dos fotos al lado de Channing Tatum.

Era más que esperado que Tatum esté presente y muy feliz por Kravitz, al ser ella su romance platónico. Aunque ambos actores no mencionan nada respecto a su amor, es un secreto a voces lo que sienten uno por el otro.

The Batman se estrena a nivel mundial este jueves 4 de marzo de 2022. Para alegría de los fanáticos en Latinoamérica, algunos países podrán disfrutar la película del justiciero de Gotham desde el miércoles 3 de marzo, siendo uno de ellos Perú. Corre a adquirir tus entradas.