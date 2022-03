Una de las películas más esperadas del Universo Extendido DC, a pesar de que no será continua a ninguna producción, es The Batman de Matt Reeves. En solo unos días es su estreno mundial y los fans están muy ansiosos por ver la nueva versión del Hombre Murciélago a cargo de Robert Pattinson. ¿Lograremos cautivarnos por este justiciero de Gotham y ver más cintas?

The Batman llega a los cines del mundo en medio de una gran expectativa. Foto: Warner Bros.

Previa a su estreno, te dejamos el listado de los personajes principales de The Batman que harán explotar la ciudad de Gótica.

Robert Pattinson como Bruce Wayne / Batman

Es la primera vez que el británico Robert Pattinson dará vida a un superhéroe de DC Comics y Warner Bros. Esta es la gran oportunidad del actor para demostrar su talento en esta nueva faceta. Después de interpretar a Edward Cullen en la saga de Twilight, Robert Pattinson aumentó su popularidad, aun así quiso dedicarse a producciones más serias e independientes.

Robert Pattinson es el nuevo Batman de DC Comics. Foto: Warner Bros. Pictures

Zoë Kravitz como Selina Kyle / Catwoman

Para la hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz esta no sería la primera en el mundo de los superhéroes, pues Zoë Kravitz participó en X-Men: first class y prestó su voz para su ahora personaje Selina Kyle en Lego Batman movie. En The Batman, la complicidad entre Catwoman y el Hombre Murciélago predominará, ya que ambos buscan justicia para los inocentes; sin embargo, cada uno tiene sus métodos.

Catwoman en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran

Paul Dano como el Acertijo

En The Batman veremos diversos villanos que quieren hundir Gótica como sea, fieles a su estilo y causando caos. Uno de ellos y el principal que traerá abajo a muchos corruptos desequilibrando la ciudad es The Riddler, caracterizado por Paul Dano, quien no está ajeno a interpretar figuras oscuras en la industria. El Acertijo de Paul Dano en esta nueva versión de Matt Reeves deja la cursilería vista en anteriores cintas para convertirse en un Edward Nashton más calculador y frío.

El Acertijo en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran

Jeffery Wright como el teniente James Gordon

Jeffery Wright dará vida al teniente James Gordon, quien al igual que Batman busca justicia y tranquilidad en la Ciudad de Gótica. Ambos serán aliados para vencer la corrupción y vencer el crimen organizado. No obstante, tendrán trabas para confiar uno del otro, pues ambos dan inicio a sus carreras y en medio del caos y difícil saber quién es el bueno.

Jeffrey Wright como James Gordon. Foto: Twitter/@thebatcentral

Colin Farrell como Oswald Chesterfield Cobblepot / el Pingüino

Como mencionamos, The Riddler no es el único en contra del sistema y Batman. Un irreconocible Colin Farrell se pondrá en la piel de Oswald Chesterfield Cobblepot, un miembro de la familia Falcone rechazado y burlado. En The Batman el Pingüino recién inicia en el mundo criminal, por ello no lo veremos tan posicionado como un gran mafioso.

El Pingüino en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran

John Turturro como Carmine Falcone

Carmine Falcone, el líder máximo de los suburbios de Gotham, será interpretado por John Turturro. Falcone trabajará desde las sombras y pondrá en marcha a sus aliados para imponer todo su poder. Todo indicaría que su mano derecha y secuaz será el Pingüino, por tal razón hemos visto en los trailers enfrentamientos entre Batman y Penguin.

John Turturro como el gánster Carmine Falcone. Foto: Warner Bros. Pictures

Andy Serkis como Alfred Pennyworth

El multifacético Andy Serkis será Alfred Pennyworth, el mayordomo de confianza de la familia Wayne y la imagen paterna de Bruce al perder a sus padres cuando era un niño. En The Batman, Alfred deberá dejar su cariño por Bruce para poder apoyarlo fríamente y este no pierda el equilibrio, ya que el joven Bruce está en su versión más rebelde y al parecer hay algunos secretos de la familia que aún no sabe y todo podría ser peor.

Andy Serkis como Albert. Foto: DC Fandome 2021

Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito Gil Colson

El fiscal de distrito Gil Colson es otro villano, pero en el sistema, pues permitió que la corrupción en Gótica se entendiera como una plaga y generara injusticia y crimen en la ciudad. Tal es la razón que en uno de los adelantos lo vemos como víctima de The Riddler. Curiosamente, Peter Sarsgaard quien interpreta a Gil Colson es el esposo de Maggie Gyllenhaal, Rachel Dawes en The Dark Knight.

Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito Gil Colson. Foto: Warner Bros. Pictures

Barry Keoghan como el Prisionero invisible de Arkham

Barry Keoghan de ser un Eterno de Marvel pasa a ser el malo de DC como el Prisionero invisible de Arkham en The Batman. Lamentablemente, las imágenes en las que salía el personaje fueron eliminadas; sin embargo, si el filme de Matt Reeves es bien recibido, lo veremos en las siguientes producciones del ‘Caballero de la noche’. Se ha especulado entre los fans que Barry Keoghan sería el Joker en un futuro. Es cuestión de esperar porque este personaje aún es un misterio.

Barry Keoghan podría ser la próxima versión del Joker en The Batman de Robert Pattinson. Foto: composición/DC Comics/Instragram

