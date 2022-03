The Batman es una de las películas más esperadas de DC. En esta nueva entrega, Robert Pattinson será quien le dé vida al Caballero de la Noche y, como se pudo ver en algunos avances compartidos por Warner Bros, su personalidad será mucho más oscura y seria.

Debido a que la cinta de Matt Reeves ya salió a la luz para los críticos, algunos no pudieron evitar mencionar que consideran el filme como muy “depresivo” o “melancólico”.

Según escribió Moira MacDonald de Seattle Times, The Batman fue muy oscura. “ Deprimente, oscura e interminable . No sé ustedes, pero este momento particular de la historia no parece ser el adecuado para una película que los dejará miserables y preguntándose por qué nadie en Gotham City parece haber oído hablar de las bombillas”.

Lola Lambchops del medio Detroit News mencionó que el largometraje no es adecuado para todo el público. “Las actuaciones fueron emotivas y crudas en The Batman, pero obtendrás un Batman muy melancólico que nunca sonríe. Batman no es apto para niños ni para los más jóvenes.”, expresó.

Pese a que The Batman tendrá una clasificación PG-13, apta para la mayoría de espectadores, Matt Reeves ha mencionado en más de una ocasión que el Hombre Murciélago que creó será muy diferente a lo que ya se conoce en otras entregas, por lo que se debe esperar un gran cambio.

No sería la primera vez que la producción decide modificar la personalidad de los personajes de DC. Cabe recordar que lo mismo ocurrió con Joker (2019) de Todd Phillips, cuando Joaquin Phoenix le dio vida a un Guasón más melancólico y depresivo.

The Batman - tráiler oficial