Pasión de gavilanes, temporada 2 mantiene la expectativa de los fanáticos, quienes esperan saber más de los personajes. Según el adelanto de la semana de la telenovela colombiana, Rosario no podrá más con su deseo de volver a ver a Juan David y lo buscará a toda costa.

Jimena desea saber quién vive en la casa de la colina. Foto: captura/Telemundo

Por otro lado, Jimena Elizondo se acerca cada día más a la casa de la colina para saber toda la verdad: la existencia de Duván, el hijo de Óscar. Si eres uno de los que espera cada día por un nuevo capítulo de Pasión de gavilanes, temporada 2, aquí te dejamos algunos detalles para disfrutar el episodio 12.

Resumen: qué pasó en el episodio 11 de Pasión de gavilanes 2

En el capítulo 11 de Pasión de gavilanes, temporada 2, Gaby conoció a Demetrio Jurado, su acosador. La abuela Gabriela fue la encargada de presentarle a su amigo sin saber que este hombre estaba persiguiendo a su nieta.

Los nuevos capítulos de Pasión de gavilanes, temporada 2 se ponen cada vez mejor y no te los puedes perder. Foto: composición/captura/Telemundo

Gaby confía en su madre y le cuenta sobre Demetrio para que pueda ayudarla. Sarita no se queda de brazos cruzados y le cuenta a Gabriela lo sucedido; sin embargo, ella se niega a creerlo y considera que todo se trata del mal comportamiento de Gaby.

Por otro lado, supimos que el cadáver que tenía que reconocer Félix Carreño no era el de su hermana Adela, así que la búsqueda para hallarla viva o muerta continúa. Óscar le cuenta a Jimena que fue a ver quiénes viven en la casa de la colina, pero les dijo que se trataba de una familia con un niño, el que lo visitó noches atrás, y que no pudo echarlos.

Félix Carreño va con la policía a reconocer si el cuerpo encontrado es el de su hermana Adela. Foto: captura/Telemundo

Rosario Montes no puede sacar de su mente a Juan David, pues desde la vez que pasaron la noche en el bar Alcalá, no se han vuelto a ver. Ella decide ir a buscarlo en la hacienda de los Reyes Elizondo. En ese encuentro Rosario no pierde su tiempo y se lanza a los brazos de Juan David, para sellar el final con un beso apasionado.

Cuándo se estrena el capítulo 12 de Pasión de gavilanes 2

El episodio 12 de Pasión de gavilanes 2 se lanzará este martes 1 de marzo de 2022 a partir de las 10.00 p. m.

Pasión de gavilanes 2x12 anticipa dramáticos momentos para la familia Elizondo. Foto: composición LR/Telemundo

¿Dónde ver Pasión de gavilanes 2?

Pasión de gavilanes, temporada 2 se puede ver por medio de la página web oficial de Telemundo, en la app móvil, que está disponible para Android y iOS, y en el portal del programa. Para los fans que están fuera de Latinoamérica, la serie estará disponible en la plataforma streaming de Peacock.

Rosario Montes y Juan David tuvieron una noche de pasión. Foto: captura/Telemundo

¿A qué hora ver Pasión de gavilanes 2?

Aquí te dejamos las horas en que podrás disfrutar de Pasión de gavilanes, temporada 2 en diferentes partes de Latinoamérica:

Ver Pasión de gavilanes 2 en Perú – 10.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Estados Unidos – 10.00 p. m

Ver Pasión de gavilanes 2 en Ecuador – 10.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Colombia – 10.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en México – 10.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Chile – 12.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Bolivia – 11.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Venezuela - 11.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Argentina – 12.00 p. m.

Ver Pasión de gavilanes 2 en Brasil – 12.00 p. m.

Gunter es la mano derecha y cuidador de Rosario Montes . Foto: captura/Telemundo

¿En qué canal se estrena Pasión de gavilanes 2?

Pasión de gavilanes debutó en el año 2003 en el canal de Telemundo, y ahora, la segunda temporada vuelve por medio de la misma casa televisiva, tras casi 20 años.

Los hermanos Reyes se enfrentarán muchas veces entre sí por las locuras de Erick secundado por León. Foto: Telemundo.

Ver Telemundo Internacional en México

Si eres un seguidor mexicano o estás radicando en el país, puedes ver en estos canales Pasión de gavilanes 2.

Telemundo Internacional en Sky: 214 (SD) y 1226 (HD)

Telemundo Internacional en Star TV: 223 (SD)

Telemundo Internacional en Izzy: 205 (SD) y (HD)

Telemundo Internacional en Megacable: 214 (SD) y 1214 (HD)

Telemundo Internacional en Total Play: 277 (HD)

Genaro Carreño maltrataba a sus hijos físicamente. Foto: captura/Telemundo

¿Se puede ver gratis Pasión de gavilanes 2?

Lo que creías imposible, es realidad. Para la alegría de los fanáticos, los capítulos de Pasión de gavilanes 2 se encuentran ya disponibles en el canal oficial de YouTube de Telemundo Novelas. Vale señalar que se publican un día después de su estreno. ¿Qué esperas para verlos?

Fans están ansiosos por saber qué pasará con las Elizondo y los Reyes en los próximos capítulos de Pasión de gavilanes 2. Foto: composición LR/Instagram/@pasiondegavilanes

¿Cuándo se estrenará Pasión de gavilanes 2 en Netflix?

Aunque hay algunas noticias, pero no tan seguras, se sabe que Netflix está en busca de los derechos de Pasión de gavilanes 2. Recordemos que la compañía ya cuenta con la primera entrega de la telenovela con todos los capítulos, así que esta sería una gran ventaja.

Pasión de gavilanes, temporada 2 trae de vuelta a todo el elenco principal. Los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo regresan a la pantalla chica. Foto: composición/Telemundo/Netflix

Por otro lado, en un momento se le consultó a la actriz Danna García, quien da vida a Norma Elizondo en la telenovela. Ella tiene la misma respuesta y suposición, pues cree que muy pronto podría verse Pasión de gavilanes, temporada 2 por Netflix.

¿Cuántos capítulos tiene Pasión de gavilanes en Netflix?

La gigante plataforma de streaming Netflix tiene en su cartelera la primera temporada de Pasión de gavilanes con todos los episodios completos, un total de 188 capítulos.