Chris Hemsworth regresará al UCM con el estreno de Thor: love and thunder. No obstante, el actor ya tiene asegurada su vuelta a los cines con una saga totalmente diferente. De acuerdo con un reciente reporte de la revista People, el famoso ‘Dios del trueno’ se enfrentará a Anya Taylor-Joy en Furiosa.

De hecho, el ingreso de Hemsworth a la película se dio a conocer hace algún tiempo atrás. Pero su status en la producción se mantenía en un misterio. Ahora, ya se sabe que dará vida al antagonista del largometraje dirigido por George Miller.

Chris Hemsworth es famoso por interpretar a Thor en el UCM. Foto: AFP

En conversación con el periodista Kyle Buchanan para su libro Blood, sweat & chrome, the wild and true story of Mad Max: fury road, el productor y primer ayudante de dirección de Fury road, P.J. Voeten, fue quien confirmó el cast del artista australiano para la mencionada cinta de ciencia ficción.

“George vio a Chris inicialmente como una cortesía y luego se enamoró de la idea”, explicó, en declaraciones recogidas por SlashFilm (vía People).

“Va a interpretar algo totalmente contrario a su tipo, será el villano principal . Desafortunadamente, tenemos que encontrar a todos nuestros otros personajes que ya no están: un nuevo Inmortan, un nuevo Bullet Farmer, y algunos otros”, agregó.

Anya Taylor-Joy será Furiosa en la película homónima centrada en el personaje. Foto: Kennedy Miller Productions/Blumhouse Productions

¿Qué veríamos en Furiosa?

Aún no existen muchos detalles sobre la trama de Furiosa. No obstante, la información confirmada hasta ahora indica que será una precuela de la cinta de 2015. En este caso, Anya Taylor-Joy (quien ya ha expresado su gran emoción por el proyecto) será la encargada de darle vida al personaje que titula la cinta.

De ese modo, lo que veríamos será una historia de inicios; es decir, nos aproximaríamos a la protagonista en su etapa más joven y antes de convertirse en una aguerrida figura.

En el cuarto film de la saga, Furiosa es una de las guerreras veteranas y supervivientes en un hostil mundo postapocalíptico. El papel fue interpretado por la oscarizada actriz Charlize Theron, quien compartió escenas con Tom Hardy.

Furiosa tiene un estreno programado para el 24 de mayo de 2024.