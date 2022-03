Euphoria: lo bueno, lo malo y los puntos claves del final de la serie juvenil de HBO Max

El término de la segunda temporada de la serie juvenil del momento, que en más de una oportunidad ha sido comparada con Skins, llegó a su fin mostrándonos una ficción dentro de otra. La producción de Sam Levinson ha destacado por su increíble puesta audiovisual mostrada a través de las ocho entregas, sus referencias cinematográficas y por la actuación de sus actrices, las cuales son voceadas a través de las redes sociales para ganar un Emmy.

Esta nueva tanda de episodios de Euphoria se acaba dejándonos un mensaje de amistad y la reflexión de que a veces es mejor decir adiós a las personas que amas con el fin de encontrar nuestra propia tranquilidad. Además, nos muestra una muerte poco esperada, pero que deja con desazón a los millones de espectadores.

A continuación, una reseña del episodio titulado All my life my heart has yearned for a thing I cannot name (Toda mi vida mi corazón ha anhelado una cosa que no puedo nombrar).

El episodio final de Euphoria se emitió el pasado 27 de febrero a las 9:00p.m. Foto: HBO Max

La amistad de Lexi y Rue

A través de toda la temporada pudimos ver cómo a pesar de los desacuerdos entre ambas, Lexi siempre trataba de apoyar a Rue. Siendo su amiga desde el jardín de niños, su obra teatral Our life nos mostró el verdadero cariño que le tenía al personaje interpretado por Zendaya, a quien, a pesar de la distancia ocasionada por los problemas de drogas de Rue, siempre estuvo observando y cuidando. “ Con tu obra fue la primera vez que pude ver mi vida sin odiarme ”, es la frase que se puede destacar del diálogo final entre ambas, en el cual compartieron sus más profundos sentimientos.

Rue Bennet (Zendaya) y Lexi (Maude Apatow) en el episodio final de Euphoria 2. Foto: HBO Max

Los traumas de Nate

Luego de ver que en el séptimo episodio Nate fue catalogado de gay frente a todo el auditorio de su escuela, se pudo observar cómo el hecho de que a los 11 años de edad encontrara unos videos de su padre teniendo relaciones con homosexuales lo perturbó durante toda su adolescencia. “Durante mucho tiempo tuve la misma pesadilla una y otra vez. En ella, tú abusabas de mí como lo hacías con las personas de tus videos”, fue lo que le confesó a su padre antes de denunciarlo ante la policía. Sin dudas, esta escena nos muestra cómo las acciones de los padres pueden afectar nuestras relaciones adultas.

Nate y Cal en el episodio final de Euphoria 2. Foto: HBO Max

Una muerte inesperada

Mientras la obra de Lexi se va desarrollando entre escenas ficticias y reales, se observan secuencias combinadas entre la carta de despedida de Rue hacia su padre y la muerte de Ashtray a manos de la policía. Su muerte hace referencia al título del melodrama Euphoria, donde los personajes muestran estar dispuestos a todo con el fin de mantener la sensación de adrenalina. Ashtray, un personaje que no fue desarrollado a fondo, tuvo un final trágico, que dejó ver el sufrimiento de Fezco, quien en todo momento decía: “ No disparen, hay un niño adentro ”. A pesar de la vida dura y el crecimiento temprano de Ash, no olvidemos que se trataba de un menor que aún estaba conociendo el mundo sin la guía de unos padres. Sin duda, un mensaje fuerte lleno de emociones para los espectadores.

Ahtray se sacrificó por Fez en el fuego cruzado con la policía. Foto: HBO Max

El amor propio de Rue

Una de las escenas finales nos muestra cómo Rue, a pesar del amor que siente por Jules y después de recibir un “te amo y un te extraño” por parte de ella, decide dejarla ir y escoger su tranquilidad. Como menciona en su propio monólogo final: “ Jules fue mi primer amor y quiero recordarla así ”, haciendo referencia a que la está dejando ir para enfocarse en mantenerse libre de drogas y en ser una buena persona. Al final, se le puede escuchar cantando “I am tired” de Labrinth.

Lo bueno

Algo que varios usuarios de las redes sociales destacan es la puesta audiovisual empleada por Sam Levinson, donde las tomas, planos, secuencias y colorización hacen que la serie destaque de lejos y ayude a que las emociones que el director busca transmitir sean más profundas.

El soundtrack, pues desde los primeros episodios cada escena ha sido acompañada de las canciones perfectas para cada momento. Desde clásicos del new wave, rock ochentero, hasta rap o composiciones propias a cargo de Labrinth y Zendaya, como las canciones “I am tired” y “Little star”; esta última cantada por el personaje Elliot, y cuya letra muestra el verdadero aprecio que tiene hacia Rue.

Las referencias cinematográficas presentadas en el cuarto episodio dejaron sorprendido a más de uno. El capítulo fue una muestra interpretativa de lo que pasaban los personajes a través de referencias a clásicos del cine y de pinturas de arte.

Lo malo

La serie terminó dejando muchas historias inconclusas, como la deuda de Rue con la traficante de drogas, Laurie.

La participación de Elliot en la serie. Suponer que el personaje solo ingresó al drama para que Jules y Rue terminasen su relación sería una interpretación pobre por parte de Levinson, por lo que esperamos poder ver más de él en la tercera temporada.

Kat, el personaje interpretado por Barbie Ferreira, perdió protagonismo mientras la serie avanzaba. Durante la primera entrega nos mostró cómo combatía los estereotipos de belleza, mientras que en la segunda su papel quedó en ridículo cuando se excusó de terminar con Ethan con mentiras infantiles como la de padecer un cáncer terminal.

Fezco (Angus Cloud) y Lexi (Maude Apatow) son la pareja de Euphoria más querida por los fanáticos. Foto: HBO Max

Después de este análisis, solo queda esperar al estreno de la tercera temporada para ver si el director logra corregir los cabos sueltos y si continúa presentándonos la destacable proyección audiovisual que nos ha mostrado hasta ahora.