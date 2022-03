El poder del perro: ¿por qué podría y debería ganar el Oscar a mejor película?

La lista de nominados a los Oscar 2022 alegró y decepcionó casi por partes iguales. Muchos estuvieron en desacuerdo por la mención de Don’t look up en la categoría mejor película, pero Netflix tiene otro as bajo la manga: El poder del perro, que, a diferencia de la cinta dirigida por Adam Mckay, ha sido bien recibida entre la crítica y el público.

The power of the dog ostenta 94% y 79% de aprobación por parte de los periodistas especializados y de la audiencia, respectivamente. Con ello, cualquiera podría decir que es una gran apuesta fílmica, y vaya que lo es. Entonces, ¿podría llevarse el premio mayor?

El poder del perro es un éxito en la crítica especializada y en la opinión del público de Rotten Tomatoes. Foto: captura de Rotten Tomatoes

La respuesta es un sí y un no a la vez. Pensando objetivamente, la cinta dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch es exquisita. No solo es una historia que podría pasar desapercibida, es una obra de arte. No está hecha para mirarse como una más, sino para admirarla y sentirla.

El poder del perro es uno de los mejores largometrajes que el gigante del streaming pudo incluir en su catálogo. Como puntos fuertes a destacar, está la sublime construcción de sus personajes, la apacible pero delatora fotografía, su envolvente musicalización, entre otros detalles que resultan de su cuidada dirección.

Hasta ahí, todo suena bastante prometedor y, de hecho, lo es. Sin embargo, es probable que no consiga llevarse el galardón a mejor película.

Benedict Cumberbatch interpreta a Phil en El poder del perro. Foto: Netflix

Netflix ha tenido fuertes contrincantes en los premios de la Academia. The Irishman estuvo nominada 10 veces y, al año siguiente, Mank logró la misma cantidad de menciones.

Aun así, aquel citado apartado le ha sido esquivo a la gran N roja desde que se posicionó como contrincante con Roma, en 2019.

Entonces, lo más probable, y a manera de tentar las posibilidades, es que El poder del perro no se lleve el Oscar más esperado de la noche, pero sí podría hacerse con otras ansiadas categorías, como mejor actor de reparto, actriz de reparto y cinematografía.

Asimismo, hay grandes probabilidades de que Cumberbatch y Campion ganen sus respectivas estatuillas. En el caso de esta última, sería un récord personal y colectivo, pues es la primera mujer en contar con dos nominaciones a mejor dirección y, de ganarlo, sería la tercera mujer cineasta en la historia en llevarse este premio.

Jane Campion es la primera mujer en contar con dos nominaciones a mejor dirección. Foto: composición/EFE

¿De qué trata El poder del perro?

Es el año 1925, Phil y George Burbank son hermanos propietarios de un rancho en Montana, pero no se llevan muy bien. Mientras el primero es un hombre severo que no vacila en infundir temor entre sus trabajadores debido a su frívola presencia, el segundo es el lado opuesto de la moneda.

Su relación llega a un punto diferente cuando George decide casarse con Rose, la viuda del pueblo que es dueña de un restaurante, el cual administra junto a su hijo, Peter. Cuando los nuevos esposos deciden convivir en la casa Burbank, la flamante familia tendrá que lidiar con un nuevo reto: superar la incómoda presencia de Phil y sus constantes maltratos.

¿En qué categorías está nominada a los Oscar?

Mejor película

Actor principal – Benedict Cumberbatch

Dirección – Jane Campion

Actor de reparto – Jesse Plemons (George) / Kodi Smit-McPhee (Peter)

Actriz de reparto – Kirsten Dunst (Rose)

Guion adaptado – Jane Campion

Banda sonora – Jonny Greenwood

Sonido

Cinematografía – Ari Wegner

Edición

Diseño de producción.