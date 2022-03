Tom Holland admite que bailar “Umbrella” fue muy bueno para su carrera actoral

Tom Holland, una de las figuras de Hollywood que se hizo muy reconocido a temprana edad, ha revelado que gran parte de su joven popularidad se debe a una espectacular y graciosa presentación en Lip sync battle, en la que bailó “Umbrella” de Rihanna.

Tom Holland sorprendió a muchos de sus fans bailando como Rihanna. Foto: Comedy Central

En julio de 2017, Tom Holland actuó junto a Zendaya en Lip sync battle, donde dejó a sus fans totalmente sorprendidos y encantados con la performance. En ese tiempo también fue el estreno de Spider-Man: homecoming y todo encajaba muy bien.

“Mira, estoy muy contento de haber hecho ese programa y me divertí mucho. Fue increíblemente estresante. Ha sido increíblemente exitoso y ha sido un gran impulso para mi carrera”, confesó Tom Holland en una entrevista con GQ.

Tom Holland deja a Spiderman para nueva serie de Apple Tv +. Foto: AFP

Por otro lado, el actor comentó que su padre lo desalentó un poco con la presentación, pues consideraba que se iba a ser muy famoso en corto tiempo, y esto generaría mayor exposición de su vida privada.

“Mi papá siempre me enseñó, cuando era más joven y comenzaba en el negocio, que lo ideal es volverte famoso lo más lentamente posible. No querrás volverte súper famoso mañana, porque no podrás manejarlo. Arruinará tu vida”, expresó Tom Holland.

Y continuó con: “Soy muy selectivo respecto a con quién hablo y lo que hago. Nunca quiero sobreexponerme porque mi privacidad es lo último que poseo. Creo que por eso estaba tan preocupado. Y él me diría lo mismo hoy, estoy seguro: ‘Tranquilízate, tienes una larga carrera por delante’. No quiero perderme en todo esto”.

La verdad es que su padre no se equivocó, ya que hasta ahora Tom Holland sigue en la cúspide y aprovechando su momento, no solo por sus proyectos actorales sino también por el romance con Zendaya, con quien conforma una de las parejas más lindas de Hollywood, según los medios de comunicación y seguidores.