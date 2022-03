The Batman, la nueva película del personaje dirigida por Matt Reeves, pondrá a Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne en la pantalla grande. El actor británico es recordado por su papel de Edward Cullen en la saga de Twilight (Crepúsculo), pero pocos conocen cómo ha sido su camino hasta el héroe de DC Comics.

Interpretar a Batman es un paso importante en la carrera de Pattinson , ¿pero qué tan capaz es de dar vida al Murciélago de Ciudad Gótica?

PUEDES VER: Las 5 películas de Matt Reeves que hay que ver antes de The Batman

Si bien su carrera despegó en 2008 con Crepúsculo, el actor sufrió un poco de lo mismo que Tobey Maguire con Spider-Man: quedó encasillado en el papel que le dio la fama mundial.

Por ello, en esta nota te dejamos tres películas de Robert Pattinson en las que demuestra que es una estrella camaleónica y evidencia su gran potencial para ser el nuevo Batman.

Good Time (2017)

Posiblemente uno de los roles que en verdad demostraron al mundo qué tan lejos puede llegar Pattinson.

La crítica lo alabó en Good Time: viviendo al límite, donde el actor da vida a Connie Nikas, un ladrón que vela por el bienestar de su hermano enfermo.

La cinta es un viaje de estrés y suspenso de inicio a fin, y Robert se exige al máximo en cada una de las escenas. Así, regala una brillante actuación que te mantendrá en la misa tensión que él.

El Faro (2019)

Robert Pattinson ha mencionado en algunas entrevistas que le gusta asumir roles complicados que lo saquen fuera de su zona de confort.

Así, en El faro (The Lighthouse), se une junto al magistral Willem Dafoe en una historia completamente surrealista y no apta para todos.

En este proyecto, Pattinson demostró que ya estaba a la altura de un veterano como Dafoe, quien fácilmente podría robarse la película, pero que no lo logra gracias a Robert.

El diablo a todas horas (2020)

En El diablo a todas horas (The devil all the time), Pattinson interpreta al pastor hedonista Preston Teagardin, un sujeto recién llegado al pueblo que busca guiar a sus súbditos.

En esta cinta de Netflix, Pattinson demuestra su increíble capacidad para aprender e interpretar acentos (en este caso el de un sureño de Estados Unidos).

Si bien la película obtuvo reseñas variadas, lo cierto es que en este papel se aprecia lo fácil que se ha vuelto para Robert despegarse de cada rol anterior y sumarle algo nuevo a su actuación.