Morbius: la nueva cinta de Sony conecta con todos los universos de Spider-Man

Los tráilers de Morbius (incluido el más reciente) han vuelto locos a los fans de Spider-Man, debido a que se han podido ver señales de todas las franquicias del héroe arácnido. El universo del hombre araña en el cine está compuesto por la trilogía de Sam Raimi, las dos películas de The Amazing Spider-Man y las tres con Tom Holland como Peter Parker.

¿Cómo conecta Morbius las cintas de Spider-Man entre sí?

En los avances de Morbius se ha visto que conecta con las películas de Holland a partir de la aparición de Vulture (El Buitre), el villano de Homecoming. También se han visto referencias dedicadas a las cintas The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield cuando leemos los nombres de Black Cat y Rhino en la portada del The Daily Bugle.

Finalmente, la relación de Morbius con la trilogía de Sam Raimi parte del graffiti que aparece en un callejón con la palabra asesino. Allí vemos a Spider-Man con el diseño del traje de Tobey Maguire, presuntamente por lo ocurrido al final de la tercera película de Raimi.

Morbius con Jared Leto se estrena este 01 de abril. Foto: Sony Pictures.

¿Quién es Morbius?

Morbius es un personaje que apareció primero como villano y rival de Spider-Man en 1971, en el número 101 del cómic The Amazing Spider-Man. Fue creado por Gil Kane a instancias de Stan Lee y fue apodado el vampiro viviente. Sin embargo, con el tiempo, el personaje evolucionó a un antihéroe oscuro (muy al estilo de Venom).

En los cómics, Michael Morbius creció como un niño aquejado de una rara enfermedad que le convertía en débil y marginado. Junto con Emil Nikols, su único amigo, se dedican a encontrar la cura de la dolencia, investigando con sangre de vampiro, lo que les lleva a ganar el Nobel.

Tras un experimento que mezcla con electricidad, Morbius se convierte en un pseudovampiro con superfuerza y capacidad de curarse, lo que se une a la gran inteligencia que ya tiene. Además, desarrolla garras, colmillos y una apariencia de monstruo cuando se transforma a su estado vampírico. El problema es controlar su hambre por la sangre humana, que necesita para mantenerse y cuya abstinencia le causa angustia y dolor.

El ganador del Oscar Jared Leto es el médico Michael Morbius aquejado con una rara enfermedad. Foto: Sony Pictures.

La lucha eterna por el trepamuros

Sony y Marvel han sido objeto de una larga división sobre los derechos cinematográficos del hombre araña , ya que Marvel los vendió antes de establecer su UCM, y Peter Parker solo pudo aparecer en él previo acuerdo con Sony.

Al mismo tiempo, este último estudio ha estado haciendo películas con otros personajes para expandir la franquicia arácnida y se ha centrado en sus villanos y también han insinuado planes para un futuro compartido con Kevin Feige, el jefe de Marvel Studios, y al parecer uno de esos proyectos en conjuntos podría ser Morbius.

Además de Venom y Morbius, Sony posee muchos más personajes dentro de esta propiedad intelectual y está el proyecto confirmado de The Sinister Six y Kraven the Hunter.

¿Cuándo se estrena Morbius?

La película protagonizada por el ganador del Oscar Jared Leto llega a las salas de cine después de muchos cambios (que se creen que se realizaron para añadirle escenas que relacionen el spiderverse), este 01 de abril.

Trailer final de Morbius