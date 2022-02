Itatí Cantoral, la villana de telenovela a Disney

Itatí Cantoral, conocida como la “villana icónica” de las telenovelas hechas en México, debuta en el ‘universo’ Disney poniendo su voz para la versión de Latinoamérica de ‘Ming Lee’, la madre de la protagonista de la cinta ‘Red’. Para la actriz mexicana es un sueño hecho realidad y declaró por Zoom a los medios latinos que se identifica con el personaje e invita a las familias a ver la película.

“Soy muy sobreprotectora y no es malo, sobre todo cuando tienes una niña de 13 años, una mujer, como que corre más peligro, tiene más riesgo. Soy una mamá super apegada a mis hijos y perfeccionista, entonces, me parece realmente parecido, porque lo que quieres es que a tus hijos no les pase nada malo, sobreprotegerlos por el gran amor que les tienes. El poder femenino, el ser feminista empieza por tu casa, y si tú tienes enfrentamientos con tu mamá, seguramente esas son las heridas que nos quedan a todos y cuando estás grande se vuelven problemas inmensos”, dijo sobre la película que se estrenará el 11 de marzo en Disney Plus. En la cinta, la protagonista, Mei Lee, es una adolescente con “poderes extraordinarios”.

“Yo, en el caso de mi hija, hago que se sienta amada y aceptada por mí, porque más allá de la película, a los 13 años además de buscar la aceptación de afuera, lo que más le importa es ser aceptado por sus papás. Por eso creo que es una gran película”, agregó la actriz quien impulsa un proyecto feminista tomando como imagen a ‘Soraya Montenegro’, el personaje al que incluso volvió para la promoción de la premiada serie norteamericana Orange is the new black (2017).

“Gracias a Soraya he trascendido y he llegado a muchas partes del mundo, es mundial Soraya Montenegro. Ahora tengo una tienda que se llama ‘Moda con propósito’(en Instagram), son camisetas con memes, chamarras, mochilas, tazas y ayudamos a las mujeres a que tengan su propio oficio, empleo y se vuelvan independientes. Ya que este personaje de Soraya me empoderó a mí y hoy en día sigo recibiendo trabajo gracias a este personaje, le quise devolver a las mujeres un poco de lo que me ha dado el público. Entonces, Soraya ahora ayuda a las mujeres mexicanas”, declaró y nos respondió que, lejos de encasillarla como actriz, siente que el personaje sigue siendo importante en su carrera tras 25 años de ‘María la del barrio’. De hecho, en la actualidad está haciendo teatro en su país, acaba de grabar una película en Chile y está preparando una película que se trataría del remake de una cinta hecha en los 80′s, con el cual volvería a compartir guion con Thalía.

“Creo que cuando el público te acepta, como me ha aceptado con Soraya, lo único que puedes hacer es agradecer. Soraya no ha marcado mi carrera, ha impulsado mi carrera a hacer proyectos muy interesantes como ‘Red’ de Disney. Soraya me ha abierto las puertas; a lo mejor hay personajes que te cierran las puertas...pero he tenido la ventaja que ha sido un personaje icónico, pero que me ha abierto puertas para hacer otros”.