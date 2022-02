Andrew Garlfield sigue siendo noticia, aunque ahora por sus últimas declaraciones al medio Variety, ya que dice que no tiene ninguna propuesta para hacer más películas de Spiderman. ¿Nos estará diciendo la verdad o será como en No way home?

Marvel reveló nuevas imágenes de Spider-Man: no way home donde se ve a Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina, Jamie Foxx y Willem Dafoe riendo en el set. Foto: Marvel Studios

“Sin planes, esa es la verdad. Todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida. Soy el chico que gritó ‘lobo’”, reconoció el actor, pues recordemos que meses atrás, cuando se anunció Spider-Man: sin camino a casa, se le consultó si participaría en la cinta de Marvel y lo negó.

Al tiempo, Andrew Garfield estaba entre la espada y la pared, ya que se filtraron fotos de él con el traje arácnido y en el set de grabación. Aun así, en múltiples ocasiones negó que Marvel Studios o Sony se hayan comunicado con él. Además, afirmó desconocer cualquier dato del tercer filme de Tom Holland como el Hombre Araña.

Spiderman no way home nuevas imágenes de Tobey Maguire y Andrew Garfield del material extra. Foto: composición LR/ Marvel

Por otro lado, Andrew Garfield no descartó estar disponible para continuar como el superhéroe: “Es un personaje que siempre va a tener un significado para mí y que me parece muy hermoso. Fue como volver al servicio. Creo que, si hay una manera, y de esto se trata este personaje, que sirve al bien común y al prójimo, sirviendo a todos, quizás sí pueda continuar como él y agrandando su legado de cara al público”.