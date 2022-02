Zazie Beetz interpretaría a Rapunzel en película live-action

Zazie Beetz ha ido en ascenso desde que se unió al elenco de la exitosa serie Atlanta, por la cual recibió una nominación al Emmy como mejor actriz de reparto en una producción de comedia. Desde entonces, la artista ha aparecido en varias películas y series como Joker, Easy y la reciente Invencible, donde prestó su voz en nueve episodios.

Ahora, según el medio Screen Rant, la intérprete estaría trabajando junto a su pareja David Rysdahl en una adaptación de Rapunzel, en la cual ella sería la protagonista.

La princesa del cabello dorado volvería a la pantalla grande en una nueva producción de Disney. Foto: Disney

Live action de Rapunzel

David Rysdahl aseguró que él y Beetz siempre se encuentran escribiendo, por lo que tienen varios guiones de los que no pueden revelar mucha información al respecto. No obstante, aseguró que dichos proyectos saldrán con el sello de la compañía de producción que tienen. En el caso de Rapunzel, el escritor no dudó en compartir información sobre la cinta durante una entrevista.

“Hay algo de lo que no puedo hablar, pero va a ser emocionante. Pero Zazie [Beetz] y yo escribimos mucho. Tengo un par de guiones. Tenemos una compañía de producción y escribimos mucho. Como acabo de decir dos veces. ¿Mencioné que escribimos mucho? (risas). Así que estamos haciendo una historia de Rapunzel, algo así como lo que sucede después, para Zazie. Tendrá un enorme afro. Eso es algo que estamos emocionados de escribir...[¡Zazie está interpretando a Rapunzel] en el guion que hicimos! Sí. Ella lo va a hacer genial. Es tan buena”, fueron las declaraciones del escritor.

David Rysdahl y Zazie Beetz han estado en una relación amorosa durante seis años. Foto: NPR

Aunque Rapunzel es uno de los personajes más reconocidos de las historias escritas por los hermanos Grimm, la princesa de pelo largo no obtuvo su propia película hasta Enredados, estrenada en 2010.