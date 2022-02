We own this city: la miniserie de HBO que explora la fuerza policial norteamericana

HBO es conocido a nivel internacional por la calidad de sus producciones y las historias que cuentan. We own this city es uno de los últimos estrenos en Estados Unidos, el cual llegará a Latinoamérica el próximo 25 de abril, con el fin de fascinar y sorprender a la audiencia al contar uno de los escándalos de corrupción policial más sonados últimamente.

La miniserie contará con seis episodios y estará basada en el libro We own this city: una historia real de crimen, policías y corrupción, escrita por el reportero del Baltimore Sun Justin Fenton.

We own this city cuenta la historia de la ciudad de Baltimore. Foto: HBO

¿Qué veremos en We own this city?

La miniserie creada por George Pelecanos y David Simon contará la corrupción y el colapso moral que sufrió esta ciudad estadounidense en la que se defendieron las políticas de prohibición de drogas y las detenciones masivas a expensas del trabajo policial.

Este último describe la serie como: “Una obra de periodismo que no solo relata el ascenso y la caída de una unidad policial corrupta, sino que puede presentarse como la coda inevitable del medio siglo de desastre, que es la guerra contra las drogas en Estados Unidos”.

Elenco de We own this city

La serie está protagonizada por Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Dominczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams y Lucas Van Engen.