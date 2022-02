Spiderman: no way home fue un gran golpe de nostalgia. Gracias al multiverso, la película de Marvel Studios y Sony Pictures permitió la esperada reunión de Tom Holland junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire. No obstante, previo al estreno de la cinta, los rumores apuntaban a la posible llegada de Kirsten Dunst y Emma Stone como Mary Jane Watson y Gwen Stacy, respectivamente.

Sin embargo, ello no sucedió. De hecho, Garfield relató cómo Stone le reclamó por no haberle contado sobre su cameo. En el caso de Dunst, no hubo mayores detalles sobre si hubo conversación con Maguire; sin embargo, afirmó que espera volver a interpretar su emblemático personaje.

“Todavía hay tiempo. Quiero decir, escucha, nadie me ha preguntado nada, pero creo que este multiuniverso sigue y sigue, así que siento que podría pasar. No sé nada, por cierto”, expresó la actriz en conversación con el portal especializado Deadline.

Por ahora, no hay nada concreta sobre un posible ingreso de Dunst y Stone al UCM. No obstante, existen grandes oportunidades de que ello pase. En los últimos meses hubo prometedores reportes que deslizaban las intensiones de Sony y Marvel en dotar a los universos de Maguire y Garfield de nuevos arcos argumentales.

En ese sentido, se habló de continuar la trilogía de Spiderman de Sam Raimi con una cuarta entrega, en la que veríamos nuevamente a los icónicos protagonistas, esta vez acompañados de su hija, quien eventualmente se convertiría en Spider-Girl.

Por otro lado, hace algún tiempo atrás, fans hicieron campaña en redes para que le mencionada compañía japonesa reinicie los planes fallidos de completar la trilogía de The amazing Spider-Man, aunque no se tiene claro qué tan rentable podría ser para los estudios apoyarse nuevamente en la nostalgia para retomar estos proyectos.

Pese a todo, los seguidores de las tres famosas versiones del ‘Trepamuros’ tienen la esperanza que el multiverso ayude a la causa, ya que se ha hablado de que Doctor Strange 2 y Secret wars permitirían el regreso del trío de superhéroes arácnidos.