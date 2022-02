La sexta temporada de Peaky blinders será la última de la exitosa serie británica. En esta entrega, cuyo tráiler oficial se presentó a inicios de enero de 2022, los fanáticos resolverán sus dudas sobre el destino de Tommy Shelby, qué pasará con la tía Polly, entre otros detalles.

Si bien contaremos con el regreso de queridos personajes, dentro de los nuevos ingresos, estuvimos a poco de tener a Tom Holland como una de las flamantes atracciones de esta nueva tanda de episodios.

Sin embargo, el actor reveló, sin dar mayores detalles sobre a qué papel pudo haber dado vida, que su audición fue rechazada. No obstante, es posible que haya una segunda oportunidad de que el famoso Spiderman del UCM se una al elenco.

El actor irlandés Cillian Murphy protagoniza Peaky Blinders interpretando a Tommy Shelby. Foto: Netflix.

Película en camino

Hace algún tiempo atrás, el creador de Peaky blinders, Steven Knight, confirmó que habrá una película que expandirá la famosa trama. En ese sentido, y debido a la anécdota de Holland, el guionista lanzó una ‘oferta’ sobre la mesa.

“Si quiere volver para la película, lo tendremos”, expresó Knight, en declaraciones recogidas por Screen Rant. Pero, el actor aún no se ha pronunciado.

Además, no se sabe qué tan probable será la llegada de Tom Holland a Peaky blinders, pues el artista comentó en diversas ocasiones su deseo de tomarse un descanso de la actuación, especialmente después del rotundo éxito de Spiderman: no way home.

La temporada 6 de Peaky blinders será la última. Pero, la producción continuará la trama con una película. Foto: Netflix.

Peaky blinders 6 fecha de estreno

La sexta temporada de Peaky blinders llegará el 27 de febrero a la BBC One, medio en el que se transmitirán cada uno de sus seis episodios todos los domingos. En el caso de Netflix, el streamer, que ha emitido la serie desde la primera temporada, aún no ha confirmado cuándo incluirá el título en su videoteca de contenido.