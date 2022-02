Euphoria, final: destino de Rue fue cambiado a pedido de Zendaya

La segunda temporada de Euphoria finalizará con el estreno de su octavo episodio, en el cual veremos qué sucederá con Rue y el resto de protagonistas. La serie de HBO Max se ha basado en mostrar las consecuencias que le ha traído al personaje de Zendaya su adicción a las drogas.

Si bien la producción creada por Sam Levinson muestra los problemas sociales de una manera cruda y realista, durante una entrevista con The Cut, Zendaya admitió que le pidió al director que le otorgue un final más optimista a su personaje.

Zendaya como Rue Bennet en el capítulo 5 de la segunda temporada de Euphoria. Foto: HBO Max

El final para el personaje de Rue Bennet

Durante la misma entrevista, Zendaya indicó que su personaje necesitaba tener algo de esperanza en su vida, por lo que no le parecía justo que terminara sintiéndose mala persona. “El episodio ocho es donde veremos esa sensación de redención, de que no eres lo peor que has hecho en tu vida. Creo que cualquiera que sufra lo mismo que ella se lo merece”, señaló la intérprete.

En otro medio, Zendaya confesó que fue difícil darle forma a un personaje tan intenso como Rue y admitió que llegó a sentir miedo por los complicados que eran los sentimientos del papel. “Fue muy intenso y aterrador de abordar, y obviamente fue increíblemente agotador emocionalmente, pero también físicamente. Además, me preocupo por Rue y de que sienta dolor”, fueron sus palabras al medio EW.

Rue está cada vez más en problemas y fans temen que su fin podría estar cerca. Foto: HBO Max