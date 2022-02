Euphoria se vuelve la serie más tuiteada de la década en Estados Unidos

Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya, llegó a HBO Max para convertirse en uno de los títulos más exitosos de su catálogo. Con la segunda temporada al aire, cada capítulo nuevo está dando de qué hablar entre los fans que esperan ansiosos el esperado clímax.

Para sorpresa de varios, el programa juvenil se ha convertido en la serie más tuiteada de la década en Estados Unidos. La sorpresa la dio a conocer la misma web Twitter, sumándole otro récord a la producción creada por Sam Levinson.

De acuerdo al informe de Deadline, se han realizado unos 30 millones de tuits durante la la segunda temporada de Euphoria. Es decir, un aumento del 51% frente a los primeros episodios.

Cabe resaltar que la serie se convirtió en la más vista en su primera semana en HBO Max, superando otras grandes producciones como King Richard, And just like that, Harry Potter 20 aniversario, Dune, Doctor Milagro y Succession.

¿De qué trata Euphoria?

La historia nos presenta a Rue, una joven de 17 años, que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria. En una fiesta antes del comienzo del curso conoce a Jules, una chica recién llegada a la ciudad que termina por remecer las relaciones de todos los personajes.