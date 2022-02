El padrino 4 y por qué no se filmó: una muerte y decisión de Paramount que evitó estreno

Pocos son los que pueden decir que El padrino no es uno de los logros más importantes de la historia del cine; de hecho, los ránkings, encuestas y tops que reúnen a lo mejor de la industria en las últimas décadas la incluyen y la ponen casi a la par de Ciudadano Kane de Orson Welles.

La cinta de Francis Ford Coppola celebra este 2022 su quincuagésimo aniversario y los fanáticos y amantes del séptimo arte pueden ir a sus cines locales a ver nuevamente -o por primera vez- la película en pantalla grande, ya que ha sido relanzada por este evento especial. Si eres un seguidor de la historia creada por Mario Puzo, debes conocer qué pasó para que El padrino 4 no logre ser filmada.

Francis Ford Coppola tenía como misión recuperar éxito de El padrino

En 1990 se estrenó El padrino 3 después de muchos contratiempos en la producción. Esta conclusión de la trilogía se sintió como un cierre melodramático para el tono firme de las dos primeras entregas. En imágenes, vimos a Michael Corleone (Al Pacino) pasar de un hábil mafioso a un adulto mayor que intentó redimir sus errores del pasado. El grito de ahogo en silencio de Michael ante la muerte de su hija Mary es de las mejores escenas de la trama.

Tras la respuesta dividida del público con The goodfather 3, solo basta ver que en IMDb tiene la puntuación más baja de la trilogía, Coppola planeó recuperar a los fanáticos realizando una cuarta película. El director inició conversaciones con su coguionista y autor de las novelas originales, Mario Puzo, sobre una nueva secuela, pero los planes se detendrían de un momento a otro.

La muerte de Mario Puzo y el destino de El padrino

En 1999, The Hollywood Reporter anunció que El padrino 4 estaba en proyecto y tenía a Andy García en el papel principal, pero esto no prosperó. En el 2012, Coppola le dijo a GQ que había estado hablando con Mario Puzo sobre la nueva historia en aquellos años. “Tuvimos una idea para una cuarta. Le hablé sobre eso, pero Paramount no dio su visto bueno”.

“Mario sabía que estaba enfermo y quería dejarle dinero a sus hijos. Así que le dije a Paramount: ‘Dale un millón de dólares para escribirlo y trabajaré con él gratis’. Y, en ese momento, el estudio pensó en un presupuesto muy bajo y finalmente no lo hicimos”, compartió.

Diez días después de que se hiciera público el deseo de García de una cuarta película, Mario Puzo falleció. Después de rendir un sentido homenaje a su difunto amigo y colaborador, Coppola dijo en el 2012: “Dudo que pueda suceder una cuarta película. Cuando haces cada proyecto demuestras lo que tienes”, compartió con GQ.

Si El padrino 4 hubiera seguido adelante, muy posiblemente se habría centrado en Vincent Corleone (Andy García) como cabeza de la familia criminal, después de que lo vimos como el heredero de Michael (Al Pacino), que murió en la tercera película.

Paramount mantiene a El padrino 4 como una posibilidad

Con la pasión por la franquicia de mafiosos todavía viva, varios se preguntan si Paramount estará dispuesto a hacer una cuarta película. En el 2020, el estudio habló con The New York Times sobre el drama de los Corleone.

“Si bien no hay planes inminentes para otra película de El padrino, dado el poder perdurable de su legado, sigue como una posibilidad si surge la historia correcta”.