El productor de Doctor Strange 2, Richie Palmer, ha explicado qué es lo que hay detrás del “multiverso de la locura”, título de la próxima película de Marvel. Luego de haber confirmado un triste spoiler, el ejecutivo de la cinta también ha detallado la razón del peculiar y llamativo nombre del filme, protagonizado por Benedict Cumberbatch.

Con tantas teorías de posibles apariciones como la de los Illuminati y el Profesor X, ya es de esperarse que la película sea una completa “locura”, como anuncia su título.

En las últimas semanas, se ha estado hablando mucho sobre una participación de Deadpool y el giro dramático de Wanda como la villana en la historia.

Defender Strange apareció en spot de TV de Doctor Strange 2 para el Super Bowl. Foto: captura de YouTube

Hasta el mismo Patrick Stewart ha negado que volverá como Charles Xavier dos veces, pese a las evidencias que dicen lo contrario.

¿Qué significa Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Doctor Strange in the multiverse of madness (en el multiverso de la locura) no solo haría referencia a la cantidad de personajes que veremos en pantalla, sino a algo incluso más profundo.

“Honramos cada definición de la palabra ‘locura’ en esta película”, explicó Richie Palmer, en la reciente edición del D23.

“ Ver otras versiones de ti mismo y tomar decisiones que tú no tomarías puede, para bien o para mal, ser enloquecedor, ya sea para Doctor Strange, para Wanda o para cualquiera de nuestros personajes”, detalló el productor.

Doctor Strange 2 presentará a América Chavez en el Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: Marvel Studios

Así, confirmó lo que ya se había visto al final del primer tráiler oficial con el Doctor Strange zombie: múltiples versiones de un personaje, como podría ser la de Tom Cruise como Superior Iron Man.

“A veces, los monstruos más aterradores son los que habitan dentro de nosotros. Y con el Multiverso, tal vez algunas versiones de nosotros sean más monstruosas que otras ”, añadió.

Doctor Strange 2: fecha de estreno

Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a cines el próximo 6 de mayo en Estados Unidos y el 5 de mayo para Perú y otros países de Latinoamérica.