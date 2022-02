The Crown: roban más de US$ 200,000 a Netflix en costosas antigüedades

The crown es una de las series más exitosas de Netflix. El producto británico se coronó como la ganadora en los premios Emmy 2021, y ya está en camino a estrenar su quinta temporada, con la cual planea volver a enamorar a miles de espectadores. Sin embargo, su proceso de desarrollo se ha visto afectado por un lamentable hecho. Según Variety, se ha reportado un robo a la producción, valorizado en más de US$ 200 mil.

Según comenta el citado medio, más de 350 objetos fueron sustraídos durante el atraco a tres vehículos, los cuales fueron saqueados en un estacionamiento de camiones en Mexborough, en Yorkshire, mientras una de las unidades se encontraba rodando algunas secuencias en las inmediaciones.

The crown es una de las series más populares en el servicio de streaming. Foto: Netflix/Composición

“Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas, y esperamos que sean encontradas y devueltas sanas y salvas. Se buscarán reemplazos, no se espera que el rodaje se detenga”, declaró un portavoz de Netflix al citado medio.

Por otro lado, la decoradora del set de The crown, Alison Harvey, conversó con The Gazette sobre el tema y dijo lo siguiente: “Los objetos robados no están necesariamente en las mejores condiciones y por lo tanto tienen un valor limitado para la reventa. Sin embargo, son valiosos como piezas para la industria cinematográfica del Reino Unido”.

The crown, temporada 5 será la penúltima entrega de la serie. Foto: composición/Netflix

¿Qué robaron?

Dentro de los objetos sustraídos, Netflix confirmó a Variety que algunas de las antigüedades son las siguientes:

Una réplica de un huevo de carroza de la Coronación Imperial de 1897

12 juegos de candelabros de plata

Siete candelabros de oro

Una esfera de un reloj de pie de Guillermo IV (pero no la vitrina en la que estaba encerrado)

Algunos iconos religiosos rusos

Un tocador de plata de 10 piezas

Cristalería y decantadores de San Luis dorado

Josh O'Connor interpreta al príncipe Carlos en The crown. Foto: Netflix

¿Qué veremos en The crown 5?

Hace algún tiempo atrás, nos presentaron a los actores que serían los nuevos Lady Di y príncipe Carlos. En ese sentido, se espera que la nueva temporada se centre en la disolución de la relación de la pareja real y lo que ello significa para la monarquía.

La quinta entrega de la serie estará protagonizada por Imelda Staunton como la reina Isabel II, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major, Dominic West como el príncipe Carlos, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, y Elizabeth Debicki como la princesa Diana.