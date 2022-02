The Batman: Matt Reeves presenta el soundtrack de la película que ya se encuentra disponible

La esperada cinta The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, llegará a los cines nacionales a partir de este jueves 3 de marzo. Sin embargo, si estás impaciente, ya puedes escuchar cómo sonará la película antes de su estreno. La banda sonora escrita por el ganador del Oscar Michael Giacchino (mejor banda sonora por la cinta animada Up) ya está disponible en línea para ser escuchada.

A diferencia de otros superhéroes, el hombre murciélago de DC Comics ha destacado por la música que acompaña sus aventuras, ya que en el cine siempre ha estado ligada a grandes bandas.

En las cintas de Tim Burton contó con el maestro Danny Elfman para Batman (1989) y Batman returns (1992), quien también musicalizó la famosa serie animada junto a Shirley Walker. En la trilogía de Christopher Nolan fue turno para el gran compositor alemán Hans Zimmer, que logró un trabajo inolvidable en las tres cintas.

Fue el propio director de la cinta Matt Reeves, a través de su cuenta de Twitter, quien presentó la banda sonora completa. En su post escribió: “Sube el volumen. ¡La banda sonora de #TheBatman del increíble Michael Giacchino acaba de salir! Escúchala aquí”.

Turn your volume up – #TheBatman soundtrack by the incredible @m_giacchino just dropped!

listen here: https://t.co/1t4ExcNRnN pic.twitter.com/yE2f0lRpFe