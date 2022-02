En el décimo y último capítulo de la segunda semana de Pasión de gavilanes, temporada 2, la historia de la familia Reyes Elizondo se va acercando al clímax poco a poco, pues los nuevos gavilanes continúan con sus vidas y sus acciones traen consecuencias y más personajes que presentar.

Juan Reyes busca a Félix Carreño para obtener respuestas de su padre y su hermana Adela. Foto: captura/Telemundo

Tal es el caso de Adela Carreño que ahora su nombre suena mucho más y sobre todo para Juan Reyes (Mario Cimarro), quien junto a su hermano Óscar (Juan Alfonso Baptista) contrataron a un detective para saber quién está detrás de la muerte del profesor y quién está inculpando a los mellizos Erick y León.

En Pasión de gavilanes 2, episodio 10 , Juan se va en busca de Félix Carreño (Sebastián Vega), hijo del profesor, para preguntarle sobre su hermana Adela e intentar averiguar algo más de lo que ya sabe: Genaro Carreño maltrataba a sus hijos constantemente.

Genaro Carreño maltrataba a sus hijos físicamente. Foto: captura/Telemundo

“Félix Carreño necesito hablar con usted. (...) Le voy a hablar como padre de familia, un padre que se siente orgulloso, extremadamente orgulloso de sus hijos porque los levanté con respeto, con responsabilidad. Pero fíjese Félix, gracias a su testimonio, ahora mis hijos están en peligro”, le dice Juan a Félix, tratando de presionar un poco a Félix.

“(...) Yo sé que usted y su hermana Adela no recibieron un buen trato de su padre. Hasta hay testigos de toda la brutalidad que soportaron durante años y años. Genaro Carreño no era un padre para ustedes, era un verdugo. ¿Por qué se empeña tan apasionadamente en exigir un castigo para supuestos culpables?”, continúa Juan al notar la incomodidad de Carreño.

Félix Carreño va con la policía a reconocer si el cuerpo encontrado es el de su hermana Adela. Foto: captura/Telemundo

A lo que Félix Carreño le responde sólidamente: “Porque era mi padre, señor. Simplemente por eso. Cruel, sádico, un verdugo, como usted lo quiera llamar, pero nadie le desea la muerte a uno de sus padres, por muy malos que sean”.

Juan le cuestionó si su hermana Adela piensa lo mismo, ya que ella también fue maltratada y hasta ahora no se sabe nada de ella: “No sé qué pensará ella. Muy poco hablaba, estaba muy enferma y no me pregunte dónde está porque yo soy el más interesado en saberlo. Se marchó hace mucho tiempo y tengo miedo que algo malo le suceda”.

Unas escenas después, la policía llama a Félix para reconocer un cuerpo, supuestamente el de su hermana. Solo nos queda esperar hasta el capítulo 11 de Pasión de gavilanes 2 para enterarnos la verdad sobre Adela Carreño. ¿Adela habrá matado a su padre o ella también fue víctima del verdadero asesino?

Pasión de gavilanes 2x10: ¿Adela Carreño está muerta?