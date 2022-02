Las 5 películas de Matt Reeves que hay que ver antes de The Batman

Matt Reeves quería ser director de cine desde pequeño. En la pubertad conoció al que sería otro gran director J.J. Abrams y por esa época comenzaron a realizar grabaciones de cortos que se convirtieron en parte de su portafolio inicial. Los años han pasado y ha hecho algunos blockbusters que se han convertido en obras de culto, ya sea como guionista, director o productor, las cuales lo han llevado hasta The Batman, que se convertirá sin dudas en la cinta más importante de su trayectoria.

The yards (2000)

La otra cara del crimen (en español) no fue dirigida por Matt Reeves, él se encargó del guion. La historia nos presenta a Leo (Mark Wahlberg), un hombre recién salido de prisión que buscará reintegrarse a la sociedad; sin embargo, descubre que Willie (Joaquin Phoenix), un amigo bastante cercano, se ha inmiscuido demasiado entre sus lazos familiares. Ahora que este último se ha involucrado con su prima (Charlize Theron) y con el nuevo negocio familiar (no legal), Leo tendrá que tomar una complicada decisión para que su vida tenga un camino más equilibrado.

Cloverfield (2008)

Es un falso documental que narra la llegada de un monstruo de otra dimensión. Todo comienza en la fiesta de despedida de uno de los protagonistas, quien deberá mudarse de país para trabajar en una prestigiosa compañía, pero las cosas cambian cuando una bestia aparece en la isla de Manhattan y el área se convierte en una zona de guerra. El gran acierto de esta película dirigida por Reeves y producida por J.J. Abrams es mostrar los esfuerzos de los protagonistas para escapar del horror a través de una cámara que carga uno de ellos.

Déjame entrar (2010)

En Let me in, Reeves se encargó de la dirección y la adaptación del guion. Es un remake de una película homónima sueca. Cuenta la historia de un niño que sufre bullying y que tiene como vecina a una niña extraña, que con el tiempo se descubre a sí misma como vampiro. Esta versión se mantiene fiel a la original que fue aplaudida por la crítica. Contó con las actuaciones de Kodi Smit-McPhee, Chloë Grace Moretz y Richard Jenkins.

El planeta de los simios: confrontación (2014)

Es una de las grandes películas de ciencia ficción de los últimos años, dirigida por Reeves. Narra la historia de una nación en crecimiento de simios modificados genéticamente que se ve amenazada por un grupo de humanos sobrevivientes de un virus devastador que se desató una década antes. Esta película es la octava en la franquicia de El planeta de los simios, que fue muy bien recibida por la crítica. Protagonizada por Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman y Keri Russell, la cinta obtuvo nominaciones al Oscar y al BAFTA.

El planeta de los simios: la guerra (2017)

Tercera parte de la trilogía moderna de El planeta de los simios, donde Reeves trabajó como director y guionista. En esta oportunidad, César y sus simios se ven obligados a pelear en una guerra con un ejército de seres humanos conducido por un coronel despiadado. El primate lucha con sus instintos más oscuros y comienza su propia búsqueda mítica para vengar a su especie. Se verá cara a cara con su enemigo en esta batalla épica que determinará el destino de sus especies y el futuro del planeta.