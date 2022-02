Euphoria, final: ¿qué pasará con los personajes en el último episodio?

Luego de más de dos años de espera para poder ver la segunda temporada de Euphoria, la serie se encuentra a un episodio de llegar a su fin. Este 27 de febrero, HBO Max emitirá el octavo y último capítulo llamado All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name (Toda mi vida, mi corazón ha anhelado una cosa que no puedo nombrar), el cual nos mostrará el destino de Cassie, Rue, Fezco, Maddy, Nate y el resto de personajes.

La revelación del tráiler final nos ha mostrado las consecuencias de la puesta en escena de la obra de teatro de Lexi, la cual muestra las luces y sombras de cada uno de sus amigos. En esta nota, te mostramos las pistas que nos deja el avance de final de temporada.

La obra de teatro de Lexi se titula Our Life. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo

Cassie se enfrenta a Lexie

Al inicio del avance, se escucha al auditorio ovacionando a Lexi por su obra mientras se ve a Cassie entrando furiosa porque la representación que se hizo de Nate ocasionó que terminara con su relación y que la echara de su casa. Seguidamente, se ve a una Cassie que ataca a alguien, se podría suponer que es a su hermana Lexi; sin embargo, también se aprecia que Maddy y Kate suben al escenario para defenderla.

Cassie (Sydney Sweeney) y Lexie (Maude Apatow) son hermanas en la serie Euphoria. Foto: HBO Max

Muerte de Fezco

La imagen que más ha impactado a los fanáticos, fue ver a Fezco tirado en el piso gritando mientras que, al costado se ve la carta que le iba a entregar a Lexi con gotas de sangre. Además, el pecho de Fez también tiene sangre. Esto indicaría que es probable que haya resultado herido tras el operativo armado contra él y su hermano Ashtray. Otra teoría indica que el que muere es Ashtray y que Fezco es detenido en el piso por la Policía, siendo las gotas de sangre de su hermano.

Fezco es uno de los personajes más queridos de Euphoria y ha estado en la trama desde el inicio de la serie. Foto: composición LR/HBO

Nate denunciaría a su padre

En una escena se puede ver a Nate alumbrado por las luces de patrullas policiales. Esto sería un indicativo que luego de lo presentado en la obra de Lexi, él decidiera denunciar a su padre por pedofilia, ya que aún cuenta con los discos de su padre que le serviría como evidencia. Este también sería el motivo por el cual le entrega a Jules su video con el fin de que no sea incriminada.

Nate Jacobs (Jacob Elordi) en el episodio 8 de Euphoria. Foto: HBO Max

Sin dudas, las muchas intrigas que se han generado hasta el momento se resolverán en el último episodio. Sin embargo, es claro que también la temporada terminará creando más dudas en los espectadores, las cuales se esperan que sean resueltas en la tercera temporada ya confirmada.