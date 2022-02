Doctor Strange 2: triste spoiler es confirmado por productor de la película

Doctor Strange 2 estrenó un impactante tráiler oficial durante el Super Bowl 2022. En este emocionante avance, los fanáticos del UCM tuvieron tan solo una probada de lo que vendrá para la secuela, que se perfila a ser una de las entregas más grandes y ambiciosas de los últimos tiempos para Marvel Studios.

Sin embargo, más allá de la acción presentada y el desborde de poder místico en el multiverso (que podría llegar a su fin por obra de Wanda), hubo una secuencia que desconcertó a muchos: Christine Palmer iba a altar, pero no con Stephen.

Rachel McAdams interpreta a la doctora Christine Palmer en el UCM. Foto: captura de YouTube

Para resolver aquella interrogante, en declaraciones recogidas por The Direct, el productor de la película, Richie Palmer, confirmó lo que muchos de los seguidores del amor entre ambos médicos temían.

“(Strange y Christine) No vuelven a estar juntos por desgracia. Como vimos al final de Doctor Strange, él eligió quedarse en el Sanctum, lo que significa que no puede satisfacer sus deseos egoístas. Le hubiera gustado quedarse con Christine al final de esa película, pero hizo lo más difícil. Dijo: ‘No. Voy a ser un superhéroe y defender nuestra realidad. Tengo que seguir adelante’”, expresó el ejecutivo.

Asimismo, Palmer mencionó que este argumento no quedará al aire en la esperada secuela del hechicero. “Nuestra película lo muestra lidiando con las decisiones que ha tomado. Puede que se arrepienta de cómo terminaron las cosas con Christine. Todavía siente algo por ella “, reveló.

Doctos Strange 2 – sinopsis oficial

En Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Doctor Strange: in the multiverse of madness llegará a los cines el 6 de mayo.