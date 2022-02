Marvel Studios decidió estrenar el segundo tráiler oficial de Doctor Strange 2 durante el Super Bowl 2022. Este avance presentó emocionantes sorpresas sobre el reparto, la historia y el uso del multiverso para su intrigante trama. Sin embargo, un detalle que no aclara directamente es quién es el villano (a) principal; aun así, la lista de sospechosos postula a Wanda Maximoff como una de las opciones más probables para el puesto.

Scarlet Witch podría ser la villana de Doctor Strange 2. Foto: Marvel/Disney Plus

Conforme se publica nuevo material promocional para esta esperada secuela, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, fans creen que se incrementan algunos conceptos relacionados al cómic House of M y más pruebas de que Scarlet Witch tendría un rol oscuro, debido a la influencia del Darkhold.

De hecho, en el clip oficial que se lanzó recientemente, la propia hechicera evidencia, a través de lo que sería una línea de diálogo clave, cómo existe hipocresía respecto a la percepción del uso de la magia que hace ella, en comparación cuando lo hace Strange. Eso refuerza una nueva teoría que ha impactado a fans.

Doctor Strange 2 continuará con el concepto del multiverso. Foto: Marvel

El fin del multiverso

De acuerdo con una reciente hipótesis compartida por el portal especializado CBR, en In the multiverse of madness, Bruja Escarlata ‘abrazará’ su poder al máximo, el cual se irá corrompiendo poco a poco hasta convertirla en una villana en toda ley.

En ese sentido, se especula que, a diferencia de House of M, en donde Wanda pronunció “no más mutantes” para diezmar a la población de su especie, en Doctor Strange 2 usará todo a su alcance para acabar con el multiverso.

Dentro de todo, se cree que, debido a la infinita cantidad de realidades alternas, el personaje interpretado por Elizabeth Olsen reducirá la cantidad de mundos paralelos, para tener mejor control sobre ellos.

Scarlet Witch es una de la brujas más poderosas del UCM. Foto: Marvel Studios

Asimismo, existen algunos rumores que señalan que la motivación de Maximoff para ser la villana es que buscará a sus hijos a través de diferentes universos, los cuales destruirá a su paso debido a su desesperación por no encontrarlos.

De concretarse las teorías, el UCM tal y como lo conocemos tomaría un rumbo distinto. Además, también se ha mencionado que en esta cinta se buscaría acabar con el concepto del multiverso, al que llegamos desde WandaVision, Loki, y Spider-Man: no way home. Sin embargo, no se tienen mayores luces sobre cuáles son los planes de Marvel Studios.

Doctor Strange 2 – sinopsis oficial

En Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Según se ha confirmado con material oficial publicado por Marvel Studios, Doctor Strange 2 tendrá su esperado estreno en cines el próximo 6 de mayo.