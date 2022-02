Ahora que ya sabemos que The Batman no tendrá una versión extendida con clasificación R, Matt Reeves, el director de estea película del Hombre Murciélago, confesó que Warner Bros., una de las productoras de la cinta, junto con DC Comics, deseaba que The Batman sea para todos con una clasificación PG-13.

Matt Reeves, director de The Batman, en imágenes por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran

“Una vez que quise ponerlo en este mundo y que quería hacer una historia de detectives noir y todo eso, fueron muy receptivos. Estaban muy entusiasmados con eso. (…) Lo abrazaron todo el tiempo. Nunca hubo un momento en el que me dijeran: ‘¿Estás seguro? No lo hagamos’”, comentó Reeves para Collider.

“Realmente se apoyaron en todo, y he tenido el apoyo para hacer exactamente… quiero decir, tengo que decir, esta película es exactamente la película que quería que fuera, y me han apoyado todo el tiempo”, agregó.

Hace unos días, Matt Reeves reveló si veremos más películas de The Batman. Foto: composición/difusión/DC Comics

Aunque desde un inicio su idea de la nueva versión de Batman fue bien recibida, Warner Bros. sí dejó algo en claro, según Matt Reeves: “Una cosa que hicieron, que era mi intención desde el principio, fue decir: ‘Mira, es importante para nosotros que la película sea PG-13. Queremos asegurarnos de que podamos obtener esto… Es un Batman película, y estamos invirtiendo mucho en ella’”.

“Y yo estaba como ‘bueno, en las películas (El planeta de los) simios traté de encontrar ese equilibrio’. Estaban destinados a ser una especie de… Eran obviamente un espectáculo y un gran entretenimiento, pero había un nivel de intensidad. Sentí que, de la misma manera, sabía que podíamos ampliar los límites de lo que podías hacer en una película PG-13 y aun así ofrecer todo lo que quería hacer”, continuó la mente maestra de The Batman.

The Batman se estrena este 4 de marzo en todo el mundo. Foto: Warner Bros