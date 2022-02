En el capítulo 9 de Pasión de gavilanes 2, lanzado este 24 de febrero, no solo nos impresionamos al ver a Rosario Montes junto con Juan David teniendo una noche inolvidable para ambos, la cual fue posible con la ayuda de Gunter.

Gaby sigue siendo acosada y no sabe qué hacer. Foto: captura/Telemundo

También reapareció el acosador de Gaby (Yare Santana), quien en los primeros capítulos de la semana anterior quiso llevarla a su casa cuando la encontró en la noche caminando sola por el pueblo. Para la buena suerte de Gaby, su tío Óscar la vio y la llevó a casa.

Sin embargo, esta pesadilla no acaba aquí, pues Gaby volvió a ver a este hombre a plena luz del día. Ella no dudó en responderle y decirle: “¿Usted otra vez? ¿Por qué me sigue?”. Gaby, al ver que seguía persiguiéndola, no dudó en pedir ayuda a la policía para que la pueda escoltar hasta el centro de modas de sus tíos Jimena y Óscar.

Gaby pide ayuda a los policías. Foto: captura/Telemundo

Gaby le cuenta a Jimena su mala experiencia con este tipo y ella le promete a su sobrina apoyarla en todo sentido para que se sienta mucho mejor y saber quién es la persona que la acosa.

Gaby va en busca de su tía Jimena y le cuenta por lo que está pasando. Foto: captura/Telemundo

Jimena promete apoyar a Gaby. Foto: captura/Telemundo

¿Quién es el acosador de Gaby?

Hasta el momento, en Pasión de gavilanes 2 no mencionan nada del personaje más que estas dos apariciones tormentosas para Gaby, pero los datos previos al estreno indican que esta figura responde al nombre de Demetrio Jurado (Alejandro López), un hacendado que vive en la región aledaña a San Marcos.

Alejandro López como Demetrio Jurado. Foto: Telemundo.

Demetrio se esconde en una máscara de ser amable y confiable con buenas costumbres; no obstante, es un depravado, corrupto y racista.

Según el adelanto de la semana, se asume que hoy en el capítulo 10 de Pasión de gavilanes, temporada 2, la abuela Gabriela llevará a Demetrio a conocer a Gaby, sin saber que este la fastidia.

