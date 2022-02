En el noveno capítulo de Pasión de gavilanes 2, que se emitió este jueves 25 de febrero, al fin vimos a Rosario Montes, interpretada por la actriz Zharick León, alcanzar su objetivo con la ayuda de su mano derecha Gunter: seducir y llevar a la cama a Juan David (Bernardo Flores).

Gunter le ofrece algo de tomar a Juan David, pero la bebida tiene una droga. Foto: captura/Telemundo

Rosario Montes y Juan David tienen una noche de pasión. Foto: captura/Telemundo

En el episodio anterior, los hermanos Reyes Elizondo decidieron asistir al bar Alcalá, y la última imagen de la noche fue la de Juan David reteniendo a Rosario para seguir conversando.

Ya en el capítulo 9, para su mala suerte, Juan David es drogado por Gunter, quien le ofrece algo para tomar. Al insistir, Juan David acepta, y pasada unas copas se marea. Gunter y otro empleado llevan al mayor de los Reyes Elizondo al cuarto de Rosario.

La cantante no desaprovecha el momento y se alista para saciar su obsesión. Juan David despierta y se da cuenta de la situación, quiere salir del cuarto, pero Rosario logra enredarlo y él no resiste, y termina por consumar su pasión.

Juan pregunta por Juan David. Foto: captura/Telemundo

A la mañana siguiente, Juan David se fue temprano sin decir nada. Los mellizos Erick (Sebastián Osorio) y León (Juan Manuel Restrepo) se adelantaron sin saber nada de su hermano. Juan (Mario Cimarro) los recibe y pregunta por su primogénito; sin embargo, ellos tampoco saben y solo atinan a compartir miradas cómplices.

Juan le pregunta a su hijo qué hizo y por qué llego tarde. Foto: captura/Telemundo

Juan David llega a la hacienda de frente a bañarse y a tratar de recordar lo que pasó la noche anterior. Al ver a su padre, este le pregunta qué hizo. Su hijo le dice que no es un niño de 15 años.

Al final del día, cuando la familia está cenando y Juan y Norma deciden ir a su dormitorio, los mellizos Erick y León no pierden su tiempo y le preguntan a su hermano por Rosario Montes hasta el punto de desquiciarlo, pues el joven, confundido, le dio una golpiza a León.

Los mellizos León y Erick fastidian a Juan David con Rosario Montes. Foto: captura/Telemundo

No hay duda de que el joven Juan David no puede olvidar a Rosario y que esta no será la primera vez que estén juntos. Lo malo es que no sabemos las verdaderas intenciones de Rosario, quien no quiere dejarlo ir y asegura que Juan David no es algo pasajero.

Juan David se enoja con los mellizos y golpea a León. Foto: captura/Telemundo

Juan David golpea a León por fastidiarlo con Rosario Montes. Foto: captura/Telemundo

Pasión de gavilanes 2x09: Rosario Montes seduce a Juan David