Oscar 2022: Coppola considera que existen demasiados premios y extraña que galardón de la Academia sea el único

Ya sabemos lo que grandes directores como Martin Scorsese y Ridley Scott piensan de las películas de superhéroes. Ellos también han revelado mucho sobre cómo se manejaba antes la industria. De esta forma, una vez más, el gran cineasta Francis Ford Coppola ha dado de qué hablar por sus críticas a la industria del cine en la actualidad, que no solo se reduce a comentarios sobre las grandes franquicias de superhéroes, sino también a los cuestionamientos que rodean la entrega del Oscar y la temporada de premios en el cine.

¿Qué ha dicho Coppola sobre el Oscar y otros premios?

En una de las recientes entrevistas y proyecciones por el reestreno en salas de El Padrino, para celebrar su 50 aniversario, Coppola manifestó que no está para nada de acuerdo con la cantidad de premios que existen hoy en día: “Ahora hay demasiadas premiaciones. Me gustaba más íntimo, cuando tenían una cualidad que creo que era agradable”. “Hay demasiadas entregas de premios ahora. Me gustaba cuando solo eran los Oscar”, señaló para la revista Variety.

El director reafirmó así su postura de amor hacia el pasado, diciendo que el Oscar bastaba para reconocer lo mejor del cine. Cuando se le preguntó sobre la noticia de que La Academia había tomado la decisión de omitir ciertas categorías para ser presentadas en vivo en televisión dijo: “Todas esas (categorías) son importantes. Parece extraño, pero supongo que tienen sus razones”.

Presentación de El padrino en su 50° aniversario. Foto: Frazer Harrison/Getty Images/Paramount Pictures.

¿Cuál es la situación de los premios de la Academia en relación a otros premios?