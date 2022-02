Joe Russo, codirector de Avengers: infinity war y endgame, no está muy contento con los multiversos presentados por Marvel y DC en sus últimas películas. Con casos como los de Spider-Man: no way home y las próximas Doctor Strange 2 y The Flash, el cineasta aprovechó para hacer una importante crítica para ambos estudios.

Los universos cinematográficos de los grandes estudios de superhéroes se van quedando atrás con la llegada de más películas que unen a franquicias antiguas y actuales.

Así ha sucedido con Spider-Man: no way home, que reunió a tres generaciones del Hombre Araña en la misma cinta.

No way home recreó meme Pointing Spiderman. Foto: Sony/Marvel

Lo mismo busca hacer DC con The Flash, filme en donde Michael Keaton, el Batman de 1989, regresará para unir fuerzas con los héroes actuales, incluido el Murciélago de Ben Affleck.

Michael Keaton, Batman, The Flash

Joe Russo en contra de los multiversos

En una entrevista con IGN, el director Joe Russo comentó qué le parece esta nueva tendencia que están usando tanto Marvel como DC.

Joe Russo (izquierda) y Anthony Russo (derecha). Foto: difusión

Y lejos de lo que podrían pensar algunos, luego de haber unido a una gran cantidad de superhéroes en la pantalla grande, Russo se manifestó en contra.

”La agenda corporativa es ¿te gusta el helado de chocolate? Bueno, aquí tienes helado de chocolate con chispas, aquí tienes helado de chocolate con jarabe… Es su trabajo encender la impresora de dinero”, criticó.

Joe Russo en filmación de Avengers Infinity War. Foto: Marvel

La metáfora que usó el director se refiere al fan service que piden los fanáticos y que muchas veces usan las productoras para asegurar sus ganancias en taquilla.

Pese a esto, Joe Russo cree que dentro de ese mismo espacio aún hay suficientes creativos que pueden sorprender en sus historias.