Guardianes de la Galaxia 3 será diferente: ¿cómo Peacemaker influyó en la película?

La tercera entrega de Guardianes de la Galaxia está cada vez más cerca para alegría de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Por el momento no hay mayores detalles del argumento, pero ya se revelaron ciertos datos gracias a las declaraciones del director James Gunn.

En una reciente entrevista para Variety, el cineasta dio a conocer que el final de la odisea espacial tuvo últimos cambios para diferenciarse de las primeras dos partes. La razón detrás es la realización de la exitosa serie Peacemaker, y The Suicide Squad también influyó en la forma de crear sus producciones.

Un nuevo equipo se presentaría en la tercera parte de Guardianes de la galaxia. Foto: Marvel Studios

“A decir verdad, las dos primeras entregas fueron realmente difíciles de hacer, a pesar del reparto y el equipo que tenía. Mucha de esa dificultad me la autoimpuse yo mismo. Me di cuenta después de la secuela de que no podía vivir una vida si hacía eso otra vez. Necesitaba equilibrar mi vida y es lo que he intentado aplicar en la última entrega”, fueron sus palabras.

Tras esto, señaló que The Suicide Squad ayudó mucho a Guardianes de la Galaxia 3 en términos de cómo están filmando. “Hay un arraigo distinto en esta película que también tuve en Peacemaker. Aprendo mucho de todo lo que hago”, detalló.

Guardians of the Galaxy 3 se encuentra en rodaje para ser estrenada en 2023 y los fanáticos tienen altas expectativas porque podría tratarse de la última entrega de la saga que James Gunn dirige para Marvel Studios.