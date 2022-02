Charlize Theron: “No me sentí segura en Mad Max: Fury Road”

Para muchos, Mad Max: Fury Road es una de las mejores películas de acción del siglo XXI, pero ahora el rodaje vuelve a dar que hablar. Y es que después de saber que Eminem por poco se convierte en Max en el largometraje de George Miller, ahora se hace oficial que Charlize Theron tuvo una batalla de egos muy complicada con Tom Hardy, el protagonista que finalmente tomó el relevo de Mel Gibson.

Y ello debido a que el intérprete de Venom no era capaz de ser puntual durante las citaciones del rodaje, y eso hacía que todo el equipo pasara malos ratos, incluida Theron, que era extremadamente profesional.

Kyle Buchanan ha sido quien ha confirmado esta enemistad a través de su libro Blood, Sweat & Chrome, en el que además se explica que el equipo técnico y artístico tampoco lo pasó precisamente bien durante el rodaje de Mad Max: Fury Road.

Entre los problemas más destacados se cuenta sobre un día de trabajo en concreto, en el que los actores habían sido citados a las ocho de la mañana. Según Mark Goellnicht, operador de cámara de la película, Theron llegó puntual, pasó por el proceso de maquillaje y vestuario para transformarse en Furiosa y esperó a Hardy en su puesto tres horas, hasta que este se presentó en el set caminando como si nada hubiera pasado.

“Multen a este desgraciado con 100.000 dólares por cada minuto que ha hecho perder a este equipo. ¡Qué irrespetuoso eres!’, gritó Theron. A lo que Hardy respondió: ‘¿Qué acabas de decirme?’. A partir de ese momento, la actriz pidió protección durante el rodaje porque se sentía insegura por culpa de su compañero. “Llegó a un punto en el que estaba un poco fuera de control. No me sentía segura. No quiero ser repetitiva, pero surgió de un momento muy malo en el que las cosas se salieron de las manos entre Tom y yo”, aseguró la ganadora del Óscar.

Por su lado, PJ Voeten, ayudante de dirección, relató que “la animadversión entre Hardy y Theron pareció comenzar ya desde la preproducción. De repente un día todos se estaban gritando frente a nosotros”.

PUEDES VER: Un león sobre la pista: Max Verstappen y el análisis de su mejor temporada en la Formula 1

Posteriormente, Charlize Theron y Tom Hardy hicieron “las paces” asegurando que sus comportamientos no fueron del todo correctos en ese momento: “Cuando no nos estábamos peleando, no nos hablábamos. No sé qué es peor. Ellos tenían que lidiar con todo eso. No debimos comportarnos así”, dijo Furiosa.

Hardy, por su parte, admitió que era un inexperto que no estaba a la altura: “Lo que ella necesitaba era que me portase como un compañero mejor y más experimentado. Eso es algo que no puedes fingir. Me gustaría pensar que, ahora que soy más viejo y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias”.