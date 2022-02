Charlie Cox asegura que Daredevil volverá en más películas de Marvel Studios

Spider-Man 3 trajo el multiverso arácnido al MCU, pero también a varios personajes que no creíamos posible verlos juntos. Uno de estos fue nada menos que Charlie Cox, como Matt Murdock, el justiciero proveniente de la serie de Netflix. Sin embargo, no se desempeñó como Daredevil combatiendo el crimen y sus fans esperan para que la película no sea un regreso único.

Si bien tendremos más del justiciero en las escenas eliminadas de la tercera entrega, esto no parece satisfacer al fandom que ha pedido verlo en el Universo Cinematográfico de Marvel por años. Para su alegría, el actor reveló que esta no será su única participación en la franquicia.

“Yo no sé mucho, pero sé que habrá algo más”, fueron las contundentes declaraciones de Charlie Cox en una entrevista para The Radio Times. Tras la buena noticia, no puedo revelar más detalles sobre el futuro de ‘diablo de Hells´s Kitchen’ así que solo quedan especulaciones sobre su rol.

Cabe resaltar que el actor no estuvo satisfecho con la recepción del público a su aparición en la película. “Mi sobrino me envió una grabación con todo el mundo gritando. Así que fui a un cine cerca de donde vivo y esperé en el pasillo...y, desgraciadamente, ¡todo estuvo en silencio!”, contó a Radio Times.

Charlie Cox debutó como Daredevil en 2015 en la serie homónima de Netflix. Foto: composición/Netflix

“Estaba muy decepcionado, y mi mujer estaba grabándolo todo porque habría sido divertido tener ese momento con todo el mundo gritando, y entonces... ¡nada!”, detalló para sorpresa de varios fans.