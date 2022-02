Bullet train: argumento, reparto, estreno, todo lo que sabemos de la nueva película de Brad Pitt

Bullet train (Tren bala) une por primera vez en pantalla a las superestrellas de Hollywood Brad Pitt y Sandra Bullock, y promete ser una de las películas nuevas más importantes en 2022, (este año también veremos otra con ellos, pero Pitt hace un papel secundario). Dirigida por David Leitch, responsable de Deadpool 2 y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, la cinta está basada en Maria Beetle, popular novela japonesa de Kotaro Isaka.

¿De qué trata Bullet train?

La acción gira en torno a cinco asesinos que abordan el mismo tren bala en Japón y pronto se dan cuenta de que sus misiones están interrelacionadas. Todo se complica cuando descubren que tienen el mismo objetivo: acabar con la vida de uno de los pasajeros. Esto provocará una gran cantidad de escenas de lucha explosivas y tensión al máximo a medida que el tren acelera hacia su destino final sin ningún lugar donde esconderse y sin salida.

¿Quiénes acompañan en el reparto a Pitt?

El guion de Bullet train estuvo a cargo de Zak Olkewicz, y Kelly McCormick y Antoine Fuqua son los productores. Junto a Pitt, el reparto lo completan Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry, Logan Lerman, Michael Shannon, Masi Oka, Zazie Beetz y el cantante Bad Bunny.

Este año veremos a Brad Pitt y Sandra Bullock por partida doble, en una cinta de él y en una de ella. Foto: Sada.

El director David Leitch solía ser el doble de acción de Brad Pitt

El director de Bullet train, David Leitch, comenzó su carrera como doble de acción y por un buen tiempo lo fue de Brad Pitt en algunos de sus mayores éxitos, como Fight Club y Troy. En una entrevista con The Hollywood Reporter, se le preguntó a Leitch sobre su trabajo anterior como doble de acción de Brad y cómo ha evolucionado su relación ahora que dirige al astro de Hollywood.

“Fue surrealista. Hubo muchas veces en el set en las que me sentaba y decía: ‘¡Ese es Brad Pitt! ’ Tenemos una relación y una amistad por las películas que hicimos juntos. Fue genial volver a esta nueva relación en la que yo crecí como artista, él creció como artista y estamos haciendo algo que se apoya en ambos, en nuestras fortalezas. Es algo especial que no has visto de él o de mí”, dijo al respecto el director de la cinta.

El director de Bullet train, David Leitch, comenzó su carrera como doble de acción y por un buen tiempo lo fue de Brad Pitt. Foto: Collinder.

Fecha de estreno de Bullet train

La película llegará a los cines el 15 de julio de 2022. La filmación comenzó en 2020, pero la fecha de estreno se retrasó debido a la pandemia.

Teaser oficial de Bullet train