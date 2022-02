El rodaje de Mad Max: Fury Road provocó un conflicto delicado entre Tom Hardy y Charlize Theron. Así lo recoge el libro Blood, sweat & chrome: the wild and true story of Mad Max: Fury Road, en donde se desvelan varios detalles de las grabaciones del filme dirigido por el nominado al Oscar George Miller.

No solo las grandes escenas de acción fueron un reto para la producción, sino también la mala relación que tuvieron Hardy y Theron en el set.

La irresponsabilidad de Tom Hardy

Kyle Buchanan, periodista del New York Times y escritor de Blood, sweat & chrome, relata en el texto de su autoría que las actitudes desinteresadas e irresponsables de Tom fueron las que iniciaron el conflicto con Charlize.

Tom Hardy en Mad Max: Fury Road. Foto: Warner Bros

Asimismo, Mark Goellnicht, cinematógrafo de Mad Max: Furia en el Camino, confirmó estos comportamientos mediante una anécdota en el set.

“La llamada en el set era a las ocho. Charlize llegó justo a las ocho en punto , se sentó en el War Rig, sabiendo que Tom nunca iba a estar allí a las ocho a pesar de que le hicieron un pedido especial para que llegara a tiempo. Era conocido por no llegar nunca a tiempo por la mañana”, relata Goellnicht.

Charlize Theron pidió protección en Mad Max

Horas más tarde, según Mark Goellnicht, Tom Hardy aparecería en el set y, ante su desinterés, Charlize Theron explotaría contra él, lo que provocó que el conflicto escalara a algo más serio.

“Tom aparece y camina casualmente por el desierto. Ella salta del War Rig y comienza a maldecirlo, diciendo: ‘Multa al maldit* idiota con cien mil dólares por cada minuto que ha detenido a este equipo’ y ‘¡Qué irrespetuoso eres!’ Tenía razón. Ella le gritó. Pero había mucho ruido, mucho viento, es posible que él haya escuchado algo de eso porque cargó hacia ella y dijo: ‘¿Qué me dijiste?’ Era bastante agresivo ”, relata el cinematógrafo.

Charlize Theron enojada con Tom Hardy en Mad Max: Fury Road. Foto: Warner Bros

Este altercado llevó a la actriz a sentirse expuesta, por lo que solicitó una protección especial al equipo. Así, se le asignó un productor que estuvo con ella todo el tiempo.

La respuesta de Tom Hardy

Ante este episodio, que ha sido revelado siete años después del estreno de la película, Tom Hardy no negó lo sucedido y aceptó su irresponsabilidad.

Charlize Theron y Tom Hardy en Mad Max: Fury Road. Foto: Warner Bros

“La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un mejor compañero, quizás más experimentado que yo. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor podría estar a la altura de la situación ”, lamentó Hardy.

De igual manera, detalló que la química que tuvieron no fue la mejor desde un comienzo y eso llevó a ambos a actuar de manera individual y no como un equipo.

Tom Hardy en Mad Max: Fury Road. Foto: Warner Bros